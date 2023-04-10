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影／特斯拉國道奔馳 正副駕駛竟沉睡…網搖頭：7天後見
特斯拉開啟自動駕駛在國道奔馳，車上正副駕駛竟然沉睡，方向盤放空手！這一幕發生在4月8日上午的國五南下車道，被經過的鄰車全都錄貼上臉書社群，畫面讓人捏把冷汗。網友紛紛留言「一不小心就GG了」，「一路睡到天堂，不要害別人」，「好危險喔，7天後見」。
貼文者表示，「希望我沒有看錯！」4月8日上午大約8點半，位於國道五號南向約8.6公里，影片是貼文者的副駕駛拍下，由於車上的駕駛及副駕駛座的兩人都在沉睡，副駕駛還睡到頭歪斜，感覺非常疲累，整個方向盤是放空的，沒有人控制。
網友不禁留言「幽靈馬車嗎？」這輛特斯拉開啟「自動駕駛模式」，網友說「這是自動找死模式」，「約好一起上路，7天後才回到家」，「離遠一點」。
不過也有網友說「我買特斯拉買這個功能，不就是要享受」，「AI無人駕駛汽車都已經要上路了」「撞了，就會自然醒」「很佩服這樣開車的人，連怎麼死的都不知道，屌」=.
部分網友認為，在特斯拉車主眼裡，這應該是稀鬆平常，但還是要目視前方雙手，要有及時介入的準備；科技其實很棒、很好、很進步，但國外還是有很多撞車的。
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