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酒後逛西門町一腳踹倒警車 被逮竟說警車阻礙通行
羅姓男子前天酒醉逛西門町，看到一輛警用機車停在路上阻礙行人通行，氣憤「出腳」把機車踹倒，警方見狀查看，他不斷稱「你沒閃燈啊，擋在路中間」員警認定他妨害公務，且有酒氣，盤查身分，孰料他拒絕配合，直到優勢警力趕抵，他才驚覺「鬧大了」，連忙抱歉，只是踢警車行為屬實，仍被依妨害公務罪嫌送辦。
台北市萬華警方8日晚上7點多執行攤販整理勤務，在峨眉街徒步商圈處理民眾違規擺攤，將警用機車熄火、停在路中間，沒想到處理到一半機車突然倒下，上前查看，發現是被羅男（36歲）踹倒。
警問為何要踹車，他說「你車子停在中間，阻礙通行，也沒閃燈」，警回「這樣你也不能踹警車啊」，由於他有明顯酒氣，且始終不配合表明身分，員警呼叫支援。
支援警力陸續趕抵，羅男才發現「事情鬧大了」，態度轉低調向警察致歉，不過因為踹警車行為屬實，仍被依現行犯逮捕；經酒測他酒測值每公升0.99毫克，警詢後依妨害公務罪嫌送辦。
萬華警分局表示，依道路交通安全規則，警備車輛執行任務時，臨時停車有較大彈性空間，警方呼籲民眾應理性飲酒，並強調絕不允許任何挑釁公權力之妨害公務行為，警方將全力捍衛執法尊嚴，依法嚴辦，請民眾切勿以身試法。
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