快訊

這麼狂？高雄大學法律系選學生會長 參選人自爆是「1450」

蘋果iPhone 15七大亮點一次看！新色露臉、Pro鏡頭比Pro Max更凸原因曝

共軍環台演習4架殲15現身 透露比夜間空中加油更強的新突破

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／婦人喜提150萬要買熱門股 到銀行才知攏係假

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投68歲張姓婦人半年前加入投資股票群組，對群內股友老師相當信服，日前被通知幸運抽中每張要價66萬元的股票2張，及1張12萬元股票，並得知這2支股票將飆漲，急赴銀行提領150萬元要買，遭行員、警方勸阻才知遇到詐騙。

據了解，張婦半年多前加入股票投資LINE群組，天天在群組內被洗腦，對群組內的「蔡老師」尤為信服。前幾天，蔡老師通知她抽中股票，除了每張66萬元的股票2張，還有1張12萬元的股票，並告知這2支股票即將飆漲得快點下手。

對方還向張婦表示，將有「外派經理」去跟她收144萬元，協助她盡快完成股票申購，張婦對此深信不疑，以為自己真的抽中股票，迅速前往台灣銀行要提領150萬元，先是謊稱兒子要買車，之後才坦言是要買股票，行員察覺有異，趕忙報警。

中興派出所表示，所內員警接獲通報後火速到場，一問確認是加入LINE群組的投資性詐騙，耐心向張婦解說，是詐騙集團慣用的詐騙手法，並拿出類似詐騙案例說明，張婦才發現一切「攏係假」，這才放棄提款，也保住了她的畢生積蓄。

中興警分局則提醒，詐騙手法多元，對投資詐騙堅守「三不政策」不聽信來源不明資訊、不加可疑投資群組、不使用有疑慮之保證獲利APP與投資平台網站。若被通知抽中股票可依官方提供資訊去電確認，有疑問就打165反詐騙專線查證。

張姓婦人（左）以為抽中3張熱門股票，急赴銀行提領150萬元要買，遭行員、警方勸阻才知遇到詐騙。圖／中興警分局提供
張姓婦人（左）以為抽中3張熱門股票，急赴銀行提領150萬元要買，遭行員、警方勸阻才知遇到詐騙。圖／中興警分局提供
張姓婦人（右2）以為抽中3張熱門股票，急赴銀行提領150萬元要買，遭行員、警方勸阻才知遇到詐騙。圖／中興警分局提供
張姓婦人（右2）以為抽中3張熱門股票，急赴銀行提領150萬元要買，遭行員、警方勸阻才知遇到詐騙。圖／中興警分局提供
張姓婦人誤信投資詐騙，對方要她提領百萬現金，有人會去取款協助她申購股票。圖／中興警分局提供
張姓婦人誤信投資詐騙，對方要她提領百萬現金，有人會去取款協助她申購股票。圖／中興警分局提供

詐騙集團

延伸閱讀

女子為和網路帥哥見面 險遭詐騙2萬5千元

費鴻泰兒被控辱同學婊子、垃圾 檢方指一點認無悔意求重判

相關新聞

影／台64線黑車莫名衝下匝道 高速闖紅燈釀禍撞飛重機騎士

新北市台64線快速道路昨天有1輛黑色轎式休旅車，不知何故高速衝下觀音山匝道，卻又直行準備重回快速道主線，結果在岔路口闖紅...

影／倉儲清晨巨響嚇壞老闆 闖空門的竟是200斤大黑豬

桃園市龜山區一隻巨大黑豬昨清晨闖入大湖路上的倉儲，不斷衝撞鐵門，業者剛上工就目睹「巨獸」嚇壞了，趕緊報警；坪頂派出所員警...

驚魂！國道載45人客運追撞大貨車 司機、女乘客3人傷

國道一號北向45公里處今早發生車禍，駕駛國道客運的高姓男子疑未注意車前狀況，撞上前方賴姓男子大貨車，車頭擋風玻璃破2個大...

國3關西段車禍 2車疑追撞翻覆路中央釀1死1傷

今天凌晨四點多，在國道3號北上85公里、關西路段，疑似發生2車追撞，新竹縣政府消防局獲報後，隨即派員前往現場，現場一台小...

爬上屋頂！法官強制拆屋遇阻 台中太平番仔路庄居民與警對峙

台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛，雙方纏訟40多年，前年因建商申請強制執行拆屋還地，法院人員履...

影／婦人喜提150萬要買熱門股 到銀行才知攏係假

南投68歲張姓婦人半年前加入投資股票群組，對群內股友老師相當信服，日前被通知幸運抽中每張要價66萬元的股票2張，及1張1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦