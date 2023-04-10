影／婦人喜提150萬要買熱門股 到銀行才知攏係假

南投68歲張姓婦人半年前加入投資股票群組，對群內股友老師相當信服，日前被通知幸運抽中每張要價66萬元的股票2張，及1張12萬元股票，並得知這2支股票將飆漲，急赴銀行提領150萬元要買，遭行員、警方勸阻才知遇到詐騙。

據了解，張婦半年多前加入股票投資LINE群組，天天在群組內被洗腦，對群組內的「蔡老師」尤為信服。前幾天，蔡老師通知她抽中股票，除了每張66萬元的股票2張，還有1張12萬元的股票，並告知這2支股票即將飆漲得快點下手。

對方還向張婦表示，將有「外派經理」去跟她收144萬元，協助她盡快完成股票申購，張婦對此深信不疑，以為自己真的抽中股票，迅速前往台灣銀行要提領150萬元，先是謊稱兒子要買車，之後才坦言是要買股票，行員察覺有異，趕忙報警。

中興派出所表示，所內員警接獲通報後火速到場，一問確認是加入LINE群組的投資性詐騙，耐心向張婦解說，是詐騙集團慣用的詐騙手法，並拿出類似詐騙案例說明，張婦才發現一切「攏係假」，這才放棄提款，也保住了她的畢生積蓄。