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全民普發6千元今起開放ATM領現 新北警方加強防詐宣導

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

全民普發現金6000元自今天開放ATM提領，早上各地都出現排隊人潮，新北市警察局各分局加強巡簽守護。圖／警方提供
全民普發現金6000元自今天開放ATM提領，早上各地都出現排隊人潮，新北市警察局各分局加強巡簽守護。圖／警方提供
全民普發現金6000元自今天開放ATM提領，早上各地都出現排隊人潮，新北市警察局各分局加強巡簽守護，同時藉此機會向民眾宣導預防詐騙，提醒無論用何種方式領取，都要小心詐騙集團

新莊警分局指出，透過ATM領取6000元現金，一定要認明「全民共享普發現金」識別貼紙的提款機，除此之外，詐騙集團可能會利用「簡訊」、「電郵」的方式發送網址，誘騙民眾點選連結到假網站，可能造成個資外洩、帳號遭冒用盜領。

淡水警分局亦提醒，已有詐騙集團架設不法網站，利用「6ooo. com」或「6000govtw. com」等詐騙網址魚目混珠，甚至還放上財政部官網LOGO，有些還會佯裝公務員打電話，應提高警覺切記「不點擊、不填輸、不匯款」原則，避免個資被竊或遭詐騙。

蘆洲警分局進一步說明，普發現金登記網站正確網址為「https://6000.gov.tw」，6000是數字0，不是英文字母o；政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」，gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，結尾也不會有com。

且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會打電話要求到ATM或網銀操作轉帳，如果民眾收到釣魚詐騙網站訊息、可疑電話或不明簡訊，可撥打165反詐騙諮詢專線或前往165全民防騙網(https://165.npa.gov.tw/)檢舉通報。

蘆洲警分局到金融機構宣導普發現金6000元相關預防詐騙常識。圖／警方提供
蘆洲警分局到金融機構宣導普發現金6000元相關預防詐騙常識。圖／警方提供
新莊警分局指出，透過ATM領取6000元現金，一定要認明「全民共享普發現金」識別貼紙的提款機。圖／警方提供
新莊警分局指出，透過ATM領取6000元現金，一定要認明「全民共享普發現金」識別貼紙的提款機。圖／警方提供
蘆洲警分局到超商宣導普發現金6000元相關預防詐騙常識。圖／警方提供
蘆洲警分局到超商宣導普發現金6000元相關預防詐騙常識。圖／警方提供

詐騙集團 普發6000

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