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德國情侶租車太魯閣出車禍 開回台中出事了警來解危

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

德國籍情侶月初到台灣旅遊，租車前往花蓮卻發生車禍，還車時衍生糾紛，第二警分局公園所警員提供協助。圖／第二警分局提供
德國籍情侶月初到台灣旅遊，租車前往花蓮卻發生車禍，還車時衍生糾紛，第二警分局公園所警員提供協助。圖／第二警分局提供
德國籍男子羅伊與女友人近日到台中旅遊，還在台中租車前往太魯閣，不過行經花蓮時與一輛轎車碰撞，雙方口頭和解，不過二人開回台中之後，因為沒有跟警方報案，車損無法出險，情侶檔只好找上警方協助，警方得知後，協助充當翻譯，與車行溝通後，雙方達成和解。

年約25歲的德國籍男子羅伊與女性友人在月初時，抵達台灣旅遊，二人先在台中市南區租賃車輛，再前往太魯閣國家公園，不過行經台東途中，與另車發生車禍，羅車輛碰撞前車，羅車的車頭保險桿略有毀損。

雙方下車查看後，對方見羅伊為外籍人士，加上車損輕微，雙方口頭同意和解，羅伊將車開回台中車行還車時，車行認為，案發當時沒有報警，車輛出險有問題，德國情侶在4日晚間前往第二警分局公園所求助。

警員張哲銘以英文詢問，羅伊提到「太魯閣」，讓警員一度誤會是太魯閣棒壘球打擊場，後來羅伊解釋「有山的太魯閣」，警員才知道會錯意，最後透過羅伊提供的相片得知，二人是在1日下午1時許，在花蓮大魯閣路段發生的交通事故。

得知二人曾發生車禍後，警員余珮毓立即向交通分隊詢問權責，但車禍有轄區管制、事故現場圖繪製問題，兩警擔心情侶因語言問題無法與租車公司溝通，協助充當翻譯，因當下追撞僅造成車輛保險桿輕微的擦痕，雙方達成協議，由車行向情侶酌收數千元修理費，達成和解。

台中市警局交通大隊表示，德國情侶在花蓮發生車禍，雖然沒有報案，但屬於A3車禍，只有車損，原則上只要雙方達成和解合意，就沒有構成違反道交條例的肇事逃逸行政罰，不過為避免後續爭議，都會建議雙方和解前，以錄音或書面的方式，寫下和解書，作為事後衍生爭執時的佐證。

第二警分局長楊川表示，因應天涯若比鄰的地球村來臨，越來越多外國遊客到台灣旅遊，勢必也會有更多問題考驗著台灣警察，警察專業精神、熱情友善的協助無疑是最佳的國民外交。

車禍

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