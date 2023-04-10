別小看酒精殘餘值！代謝不了還測超標 警二話不說送辦

別小看酒精殘餘值！代謝不了還是會被送酒駕。記者李易昌／翻攝 近期天氣轉熱、疫情緩，民眾交際應酬場合增，新北市中和警方從實務上查獲酒駕者中發現，部分違規者都表示皆是前晚飲酒時間長，隔天起床上班時，認為體內酒精已代謝便騎車，卻未料酒精濃度仍超標。

經統計，今年至3月止，中和警方查獲酒駕計66件，依法規裁罰平均額度計算，總計開罰超過新台幣400萬元以上，金額相當可觀，警方將持續加強攔查力道及能量。

警方表示，民眾個人身體代謝酒精程度不一，且飲用酒類多寡也端看休息時間多久才能代謝掉，除了酒精殘餘值外，切勿貿然長時間飲酒後駕行車。部分駕駛人也帶著宿醉上路，若未遭攔查，恐生酒駕事故。

中和分局分局長陳忠龍呼籲，警方除持續規劃取締酒後駕車等專案勤務外，並將前往轄內提供酒類場所，宣導防制酒後駕車觀念，並積極督促駕駛人要遵守「酒後不開車」原則，藉由「指定駕駛」、「代客叫計程車」、「善用大眾運輸工具」、「利用酒後代駕服務」等方式，避免酒駕或酒駕肇事情事發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康