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高雄獨居男機車壞了沒錢修 忍病痛拄拐杖走10公里求醫

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄61歲張姓獨居男子，機車壞了沒錢修，從永安區住家拄著拐杖徒步走了近6公里到醫院，拿完藥後再原路折返，這趟路程張男從白天走到黑夜，巡邏員警看到不忍，隨即用巡邏車載張男返家，回家後張男還頻向員警致謝，「我需不需要簽名？這樣你才能被警局表揚」大力讚揚警方。

張男獨居在永安區竹仔港一帶，平常以資源回收為業，收入拮据，前陣子代步的機車壞了，出門只能倚靠雙腳，但張男有其他痼疾在身，外出都只能拄著四腳拐杖。

日前他因為痼疾發炎，急著到岡山空軍醫院回診，但沒有機車的他也不好意思麻煩別人，於是從住家拿著拐杖，徒步走了6公里到醫院看診，一早出門等到診斷結束領完藥已近下午4點，收入微薄的張男也沒錢坐計程車，只好拿著拐杖，沿著岡山空軍官校圍牆步行回家。

張男回程走到一半時，岡山分局彌陀分駐所員警正好巡邏經過，看到張男拄著拐杖走在沒有路燈的道路上，擔心他體力不支，也可能發生危險，於是開著巡邏車上前，打算開車載張男一程。

張男起初還不願麻煩員警「不用啦，慢慢走就到家了」，員警再說「我載你啦」，張男才願意放下矜持，坐上分駐所巡邏車，順利返回永安家中，張下車時不斷向警方道謝，頻頻詢問「我需不需要簽名，這樣你才能被警局表揚」大力讚揚警方的善舉。

張姓男子拄著四腳拐杖徒步回診，從白天走到黑夜，回程時已是晚上，警方擔心他安危，用巡邏車載他回家。記者張議晨／翻攝
張姓男子拄著四腳拐杖徒步回診，從白天走到黑夜，回程時已是晚上，警方擔心他安危，用巡邏車載他回家。記者張議晨／翻攝

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