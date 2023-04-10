影／台64線黑車莫名衝下匝道 高速闖紅燈釀禍撞飛重機騎士

新北市台64線快速道路昨天有1輛黑色轎式休旅車，不知何故高速衝下觀音山匝道，卻又直行準備重回快速道主線，結果在岔路口闖紅燈撞上另1輛銀色租賃轎車，銀色車又把1名停等紅燈的大型重機騎士撞飛。黑車駕駛除了交通違規，恐涉過失傷害罪嫌。

警方指出，通常車輛從快速公路下匝道，是為了銜接市區平面道路，昨天下午2時40分左右，36歲陳姓男子駕駛黑色MPV轎式休旅車西行台64線，不明原因衝下觀音山匝道，但並未右轉前往市區，卻高速直行準備重回台64主幹道。

當時交流道的岔路口，有許多汽車、大型重機停等紅燈，剛好燈號轉換，黑色車闖紅燈直行，橫向有1輛由27歲趙姓男子駕駛的銀色租賃轎車，見綠燈亮已經起步，瞬間被撞上，車尾拋甩失控衝向左前方，猛然撞上停在對向路口的大型重機，29歲何姓騎士整個人彈飛重摔落地，幸好僅受輕傷。