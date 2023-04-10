快訊

24小時內70架次！台灣東南海域出現共軍殲15戰機 可能與這事有關

Selina懷孕4個月孕肚曝光 疑洩「寶寶性別」

「爺孫戀」作詞人李坤城病逝！出現7症狀當心大腸癌已上身 做對2事可助預防

女子為和網路帥哥見面 險遭詐騙2萬5千元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

26歲陳姓女子透過交友APP認識自稱「鄭先生」男網友，雙方互加LINE聊天，對方每天對陳女噓寒問暖，讓她很快陷入愛情漩渦，要求見面需先購買2萬5千元遊戲點數。陳女昨天在超商操作機台購買遊戲點數，由於神情慌張，被巡邏員警察覺有異，告知為詐騙伎倆後，陳女恍然大悟保住血汗錢。

男網友「鄭先生」昨天下午5點多，傳LINE訊息邀約陳女約會喝咖啡、吃東西，並向陳女要行動電話號碼，隨即鄭先生的夜店經理來電向陳女表示，要約「鄭先生」外出需先購買2萬5千元點數當保證金。

陳女信以為真，按照指示到超商購買遊戲點數，恰巧遇到台南市警二分局海安所警員吳明哲、李俊諺執行超商巡邏勤務，發現陳姓女子持行動電話，神情緊張操作機台要購買遊戲點數，於是上前關心。

陳女供稱，她透過交友APP認識男網友並加LINE聊天，男網友稱八大行業經紀人請她先購買2萬5千元遊戲點數才能和鄭先生見面。吳明哲、李俊諺告知陳女，網友約會要求以遊戲點數支付見面費保證金是詐騙的一貫手法，陳女始驚覺遭詐騙，感謝警方熱心保住辛苦錢。

台南市警二分局表示，詐騙集團常利用正妹、帥哥假照片誘人上鉤，再用各種理由威脅利誘購買網路遊戲點數，民眾如發現有異，請撥打165反詐騙諮詢專線或110詢問，冷靜應對才能避免被騙。

不法分子利用LIN指示，誘騙民眾買遊戲點數。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LIN指示，誘騙民眾買遊戲點數。記者黃宣翰／翻攝
陳姓女子遭到電信交友詐騙，經台南市警二分局警員巡邏發現及時勸阻，保住她2萬5千元。記者黃宣翰／翻攝
陳姓女子遭到電信交友詐騙，經台南市警二分局警員巡邏發現及時勸阻，保住她2萬5千元。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 超商

延伸閱讀

普發6,000元現金換安心！台灣米其林輪胎推出「搶先機換享六千金」活動

1個月遭騙近12萬…OL臉書求職模特兒工作 假求職詐騙年增6成

一周數位爆報／她的LINE「個人群組」驚現通話紀錄、普發6000元ATM這裡查、索尼PS VR2「不改這功能」恐GG

1000萬差點飛了！女與警方合作逮3詐團成員 保住血汗錢

相關新聞

影／倉儲清晨巨響嚇壞老闆 闖空門的竟是200斤大黑豬

桃園市龜山區一隻巨大黑豬昨清晨闖入大湖路上的倉儲，不斷衝撞鐵門，業者剛上工就目睹「巨獸」嚇壞了，趕緊報警；坪頂派出所員警...

驚魂！國道載45人客運追撞大貨車 司機、女乘客3人傷

國道一號北向45公里處今早發生車禍，駕駛國道客運的高姓男子疑未注意車前狀況，撞上前方賴姓男子大貨車，車頭擋風玻璃破2個大...

國3關西段車禍 2車疑追撞翻覆路中央釀1死1傷

今天凌晨四點多，在國道3號北上85公里、關西路段，疑似發生2車追撞，新竹縣政府消防局獲報後，隨即派員前往現場，現場一台小...

爬上屋頂！法官強制拆屋遇阻 台中太平番仔路庄居民與警對峙

台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛，雙方纏訟40多年，前年因建商申請強制執行拆屋還地，法院人員履...

國1上午2事故「紫爆」 車流回堵成大型停車場

國道今天上午發生2起事故，高速公路局表示，今天上午8點29分國1北向32K發生3輛小自追撞事故，「五股轉接道-三重」、「泰...

刻意找碴？高雄養生館鐵捲門遭衝撞 警揭車禍關鍵原因

高雄市大寮區鳳林四路一家護膚養生館，今天凌晨遭一輛Toyota轎車衝撞，撞壞鐵捲門，店前4輛機車被撞得東倒西歪，警方原以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦