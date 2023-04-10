女子為和網路帥哥見面 險遭詐騙2萬5千元

26歲陳姓女子透過交友APP認識自稱「鄭先生」男網友，雙方互加LINE聊天，對方每天對陳女噓寒問暖，讓她很快陷入愛情漩渦，要求見面需先購買2萬5千元遊戲點數。陳女昨天在超商操作機台購買遊戲點數，由於神情慌張，被巡邏員警察覺有異，告知為詐騙伎倆後，陳女恍然大悟保住血汗錢。

男網友「鄭先生」昨天下午5點多，傳LINE訊息邀約陳女約會喝咖啡、吃東西，並向陳女要行動電話號碼，隨即鄭先生的夜店經理來電向陳女表示，要約「鄭先生」外出需先購買2萬5千元點數當保證金。

陳女信以為真，按照指示到超商購買遊戲點數，恰巧遇到台南市警二分局海安所警員吳明哲、李俊諺執行超商巡邏勤務，發現陳姓女子持行動電話，神情緊張操作機台要購買遊戲點數，於是上前關心。

陳女供稱，她透過交友APP認識男網友並加LINE聊天，男網友稱八大行業經紀人請她先購買2萬5千元遊戲點數才能和鄭先生見面。吳明哲、李俊諺告知陳女，網友約會要求以遊戲點數支付見面費保證金是詐騙的一貫手法，陳女始驚覺遭詐騙，感謝警方熱心保住辛苦錢。