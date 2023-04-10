影／倉儲清晨巨響嚇壞老闆 闖空門的竟是200斤大黑豬

桃園市龜山區一隻巨大黑豬昨清晨闖入大湖路上的倉儲，不斷衝撞鐵門，業者剛上工就目睹「巨獸」嚇壞了，趕緊報警；坪頂派出所員警派出優勢警力，前後包抄，耗盡牠體力後順利逮捕，並通知動保人員帶回。

龜山警分局指出，一隻目測近200斤的巨大黑豬昨清晨5時闖進龜山區大湖路上的倉儲，並且不斷衝撞鐵門，剛上工的42歲葉姓老闆被嚇壞，連忙報警。

坪頂派出所接獲通報，隨即出動，前後派出6名警力攔截圍捕，將大黑豬團團包圍；黑豬見眼前重重阻擋，幾度想衝破封鎖，卻仍不敵優勢警力最終耗盡體力，近2小時後在死路被員警「逮捕」；員警怕黑豬受傷，還就地取材找來較軟的水管取代繩索。

警方隨後聯繫動保處，並透過社區廣播網協尋鄰里是否有愛豬走失，待動保人員將黑豬帶走後，這場人豬大戰才告落幕，人豬均安。