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刻意找碴？高雄養生館鐵捲門遭衝撞 警揭車禍關鍵原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市大寮區鳳林四路一家護膚養生館，今天凌晨遭一輛Toyota轎車衝撞，撞壞鐵捲門，店前4輛機車被撞得東倒西歪，警方原以為是有人刻意找店家的碴，但調查後，肇事的邵姓駕駛聲稱是為閃其他車輛，失控釀禍，因無酒駕行為，警方依車禍及毀損罪處理。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則車禍影片，場景是高雄大寮區鳳林四路，只見一輛轎車車尾被撞凹，停在一家養生館的電線桿前，店家鐵捲門和店前機車遭波及。

由於該家對外標榜按摩的養生館店前鐵捲門遭人衝撞，原以為是否有人刻意找碴，林園警分局警方於凌晨1時43分許獲報到場處理，發現轎車駕駛24歲邵姓男子受輕傷，邵聲稱當是為閃其他車輛，方向盤一時失控打滑釀禍。

警方對邵施以酒測，無酒駕行為，由於養生館鐵捲門毀損、4輛機車受損，警方依毀損罪及車禍受理，詳細肇責由警方進一步釐清。

高雄市大寮區鳳林四路一家護膚養生館，今天凌晨遭一輛Toyota轎車衝撞，撞壞鐵捲門，店前機車被撞得東倒西歪。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區鳳林四路一家護膚養生館，今天凌晨遭一輛Toyota轎車衝撞，撞壞鐵捲門，店前機車被撞得東倒西歪。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區鳳林四路一家護膚養生館，今天凌晨遭一輛轎車衝撞，撞壞鐵捲門，店前機車被撞得東倒西歪。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區鳳林四路一家護膚養生館，今天凌晨遭一輛轎車衝撞，撞壞鐵捲門，店前機車被撞得東倒西歪。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區鳳林四路一家護膚養生館，今天凌晨遭一輛轎車衝撞，撞壞鐵捲門，店前機車被撞得東倒西歪，肇事轎車車尾被撞凹。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市大寮區鳳林四路一家護膚養生館，今天凌晨遭一輛轎車衝撞，撞壞鐵捲門，店前機車被撞得東倒西歪，肇事轎車車尾被撞凹。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市大寮區鳳林四路一家護膚養生館，今天凌晨遭一輛Toyota轎車衝撞，撞壞鐵捲門，店前機車被撞得東倒西歪，肇事轎車車尾被撞凹。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市大寮區鳳林四路一家護膚養生館，今天凌晨遭一輛Toyota轎車衝撞，撞壞鐵捲門，店前機車被撞得東倒西歪，肇事轎車車尾被撞凹。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

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