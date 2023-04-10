2機車路口相撞4人受傷送醫 1少年無照騎車收罰單

基隆市正信路和豐稔街65巷無號誌路口，昨晚發生兩輛機車碰撞車禍，4人受傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市劉姓少年騎機車從巷子左轉正信路，與騎機車沿正信路直行的周姓男子發生車禍。兩車碰撞都倒地，2名騎士各載1人，4人都受傷送醫。劉姓少年傷勢較嚴重，手術治療後脫險。事故原因由警方調查中。

基隆市議員陳宜在車禍發生後經過現場，她下車後，與中正區正砂里長廖文雄分在正信路兩邊提醒來車注意，等待警方前來處理及消防人員將傷者送醫。

據了解，17歲劉姓少年昨晚9點多騎機車從豐稔街65巷左轉正信路，21歲周姓男子騎機車沿正信路下山，兩車經過巷口疑都未減速，碰撞後倒地。

警方獲報後場測繪現場圖及採證，調查事故原因。雙方都尚未提出過失傷害告訴，賠償事宜由雙方協調。劉姓少年無照騎車，警方將依法製單舉發。