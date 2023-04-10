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2機車路口相撞4人受傷送醫 1少年無照騎車收罰單

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市正信路和豐稔街65巷無號誌路口，昨晚發生兩輛機車碰撞車禍，4人受傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市正信路和豐稔街65巷無號誌路口，昨晚發生兩輛機車碰撞車禍，4人受傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市劉姓少年騎機車從巷子左轉正信路，與騎機車沿正信路直行的周姓男子發生車禍。兩車碰撞都倒地，2名騎士各載1人，4人都受傷送醫。劉姓少年傷勢較嚴重，手術治療後脫險。事故原因由警方調查中。

基隆市議員陳宜在車禍發生後經過現場，她下車後，與中正區正砂里長廖文雄分在正信路兩邊提醒來車注意，等待警方前來處理及消防人員將傷者送醫。

據了解，17歲劉姓少年昨晚9點多騎機車從豐稔街65巷左轉正信路，21歲周姓男子騎機車沿正信路下山，兩車經過巷口疑都未減速，碰撞後倒地。

警方獲報後場測繪現場圖及採證，調查事故原因。雙方都尚未提出過失傷害告訴，賠償事宜由雙方協調。劉姓少年無照騎車，警方將依法製單舉發。

基隆市警察局交通警察隊副隊長吳誌權表示，正信路和豐稔街65巷是無號誌路口，行經路口應停下，注意左右是否車輛再直行或轉彎，另外轉彎車應該要禮讓直行車。駕駛人遵守交通規則，並具備正確路權觀念，才能避免車禍發生。

基隆市正信路和豐稔街65巷無號誌路口，昨晚發生兩輛機車碰撞車禍，4人受傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市正信路和豐稔街65巷無號誌路口，昨晚發生兩輛機車碰撞車禍，4人受傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市正信路和豐稔街65巷無號誌路口，昨晚發生兩輛機車碰撞車禍，4人受傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市正信路和豐稔街65巷無號誌路口，昨晚發生兩輛機車碰撞車禍，4人受傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆市正信路和豐稔街65巷無號誌路口，昨晚發生兩輛機車碰撞車禍，4人受傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
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