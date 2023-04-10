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影／路口擦撞轎車 計程車四輪朝上！二駕駛受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅區今天凌晨發生車禍，轎車和計程車在路口碰撞，計程車翻車，司機受困被救出，二名駕駛都受傷，警方檢測，二人都無酒駕，肇事原因由警方調查中。

警方調查，今天凌晨2點10分，大雅區雅潭路四段與學府路口發生車禍，23歲劉男開黑色轎車沿學府路往民生路一段方向直行，陳男開計程車沿雅潭路四段外側車道往潭子區方向直行，雙方在路口發生碰撞，轎車前車頭受損，計程車右側車身、車頂受損並翻覆四輪朝上。

劉男腳受傷自行就醫，計程車司機陳男手腳多處挫傷，送清泉醫院治療中；警方依規定到場處置，二名駕駛經檢測均無酒精反應。

警方呼籲，用路人行駛時應注意交通號誌及前方狀況，保持安全距離、減速慢行，避免事故發生。

台中市大雅區雅潭路四段與學府路口今天凌晨發生車禍，計程車翻車。圖／民眾提供
台中市大雅區雅潭路四段與學府路口今天凌晨發生車禍，計程車翻車。圖／民眾提供
台中市大雅區雅潭路四段與學府路口今天凌晨發生車禍，二人受傷。圖／民眾提供
台中市大雅區雅潭路四段與學府路口今天凌晨發生車禍，二人受傷。圖／民眾提供
台中市大雅區雅潭路四段與學府路口今天凌晨發生車禍，二人受傷。圖／民眾提供
台中市大雅區雅潭路四段與學府路口今天凌晨發生車禍，二人受傷。圖／民眾提供

計程車 車禍

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