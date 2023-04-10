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苗栗清明墓地火警達497件 還逮1名縱火累犯送辦

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮昨午發生公墓火災，一名陳姓男子涉嫌縱火遭逮送辦；根據縣消防局統計，今年元宵節到清明節雜草(墓地)火災共高達496件。圖／民眾提供
苗栗縣苑裡鎮昨午發生公墓火災，一名陳姓男子涉嫌縱火遭逮送辦；根據縣消防局統計，今年元宵節到清明節雜草(墓地)火災共高達496件。圖／民眾提供
根據苗栗縣消防局統計，今年元宵節到清明節共出勤496件雜草(墓地)火災，消防弟兄一度認為「2023燒墓季」結束了，可緩口氣，未料昨午苑裡鎮再度發生一起公墓火災，因在清明節後掃墓者少之又少，一名陳姓縱火累犯折回現場當場被認出遭逮，警方訊後依公共危險罪嫌將他移送法辦。

苑裡鎮39歲陳姓男子昨午3點多，在苑裡鎮苑東里公墓以打火機與香菸縱火，被里長張春霖發現，隨後警方到場將他逮捕，赫然發現陳男今年已2度涉縱火案被送辦，檢方尚未偵結，沒想到他又再度犯案。

警方表示，陳男之前曾涉及民宅、資源回收場火警案，被逮獲時曾說「第一個報案，這樣大家就會稱讚我！」讓大家知道他主動報案，等待消防人員滅火後，附近居民都會盛讚其義舉，因此他在犯案後都回到現場，結果因時機敏感啟人疑竇，事後警方抽絲剝繭並調閱監視器確認他涉嫌重大，最後他也坦承犯行，函送法辦，昨天則是現行犯。

消防局則表示，昨午這起火災出動4輛消防車灌救，直到下午5點40分左右撲滅，初估燒毀約150坪雜草樹林，另波及2輛機車，燒到只剩骨架，無人傷亡。

苗栗縣消防局粉絲團前天發文「2023客家&清明燒墓季END」，燒墓季過年後盛大開幕，到最後雨神助攻結束了，火災從元宵節到清明節我們總共打了496件雜草(墓地)的火災；去年春天多雨，今年又特別少雨，可以比喻是兩年的雜草一次燒完，在496件火災中，後兩週雨神協助之前，前六週可是平均每週約80件的雜草火災。

粉絲團今年也想了很多梗來宣導，例如「延燒數百戶全無生命跡象」、「山火的辣肉包之戀」、「黑暗榮耀抓放火犯」其實都是希望民眾能夠確實撲滅火源，減少雜草火災的發生。

火災 縱火

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