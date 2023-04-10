花蓮連續傳出爆炸巨響 民眾議論紛紛：要開戰了嗎？

花蓮今天8時許連續傳出3、4聲巨響，花蓮市、吉安鄉、新城鄉與壽豐鄉等地居民都有聽到，不尋常的巨響讓居民紛紛上社群軟體討論「要開戰了嗎？」，花蓮縣消防局也不清楚巨響從何而來。有人認為是東部海域機砲射擊演習，不過被質疑這種武器不會這麼大聲，原因仍眾說紛云。

今天花蓮天空傳出巨響嚇壞不少民眾，首先是連續2聲巨響，又再出現第3、第4聲響，接續聽見巨響，讓人感到不尋常。居民上網留言詢問，懷疑是空軍戰機音爆，但巨響真的太大聲，有人說，家裡有小孩、寵物都受驚嚇，還有人說自己戴降噪耳機也聽得見聲響。

有網友回覆貼文，稱今天東部海域實彈射擊，還有公告請各漁船避免航行該海域。不過有人質疑，演習不可能發出讓好幾個鄉鎮都聽見的巨響；還有人自我安慰，「若是演習那巨響沒什麼好擔憂的」。

花蓮曾於2012年10月、2016年2月、9月、10月、2020年12月都有發生神秘巨響，空軍只有在2016年10月承認可能是戰機超音速飛行的音爆聲，其他巨響都未獲證實。