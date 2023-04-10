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國3關西段車禍 2車疑追撞翻覆路中央釀1死1傷

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

今天凌晨四點多，在國道3號北上85公里、關西路段，疑似發生2車追撞，新竹縣政府消防局獲報後，隨即派員前往現場，現場一台小客車翻覆路中央，另一台小客車車頭凹陷損毀。翻覆車輛的45歲的男駕駛，已無呼吸心跳，另一名小客車的駕駛意識清醒，但有胸悶被送往新竹馬偕醫院。後續警方將積極釐清事故原因。

警消人員指出，今天凌晨4時10分傳出嚴重車禍，位置在國道3號北上85公里中線，根據報案人表示，現場有車輛翻覆，緊急派遣3車7人前往搶救，警消趕抵現場後，翻車的車內傷者是45歲的男性駕駛人，當下他已經沒有呼吸心跳，緊急送往東元醫院救治，搶救後宣告不治，後方追撞車的另一位是67歲的男性駕駛人，自述胸悶，送新竹馬偕醫院救治。詳細車禍原因還有待進一步調查釐清。

現場一台小客車翻覆路中央，另一台小客車車頭凹陷損毀。記者郭政芬／翻攝
現場一台小客車翻覆路中央，另一台小客車車頭凹陷損毀。記者郭政芬／翻攝
警消人員指出，今天凌晨4時10分傳出嚴重車禍，位置在國道3號北上85公里中線。記者郭政芬／翻攝
警消人員指出，今天凌晨4時10分傳出嚴重車禍，位置在國道3號北上85公里中線。記者郭政芬／翻攝

新竹縣政府消防局獲報後，隨即派員前往現場。記者郭政芬／翻攝
新竹縣政府消防局獲報後，隨即派員前往現場。記者郭政芬／翻攝

今天凌晨四點多，在國道3號北上85公里、關西路段，疑似發生2車追撞。記者郭政芬／翻攝
今天凌晨四點多，在國道3號北上85公里、關西路段，疑似發生2車追撞。記者郭政芬／翻攝

車禍

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