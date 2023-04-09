快訊

首波猴痘疫苗9分鐘搶空 疾管署10日下午二時再開3萬名額

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道上有牛！2車擦撞1傷牛命危

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

國道上竟有牛！國道8號台南安定新吉路段，今晚近10時發生休旅車及轎車與闖入的1頭小牛撞擊事故，休旅車車頭凹陷全毀駕駛輕傷送醫，牛隻奄奄一息命危。警方懷疑是貨車載運路過不慎掉落衍生，持續釐清中。

肇事地點在國道西向1.8K安定新吉路段，目擊者說，當時馬路上突有1頭小牛逆向而來，開休旅車的駕駛驚嚇來不及閃避擦撞小牛又撞上護欄，後方另輛轎車也追撞休旅車及小牛，休旅車車頭幾乎全毀，駕駛多處擦挫傷送醫，意識清楚，後方轎車車輪等處也受創。

連續遭兩車撞上的這小牛，嘴角等處滲出血水，救護人員趕至發現已奄奄一息不樂觀。

而封閉的國道會有牛闖入，引起外界好奇，國道警方初步調查，懷疑是載運牛隻貨車不慎掉落所致，警持續追查釐清中。

休旅車與小牛撞擊車頭嚴重凹陷駕駛受傷送醫。圖 ／台南道路救援（張家班）提供
休旅車與小牛撞擊車頭嚴重凹陷駕駛受傷送醫。圖 ／台南道路救援（張家班）提供
國8台南安定新吉路段發生牛闖入與轎車對撞奄奄一息命危。圖 ／台南道路救援（張家班）提供
國8台南安定新吉路段發生牛闖入與轎車對撞奄奄一息命危。圖 ／台南道路救援（張家班）提供

休旅車 國道

延伸閱讀

停靠國1彰化路段輔助車道 男遭大貨車追撞當場死亡

Lexus買氣超夯 連續兩個月奪下台灣豪華品牌銷售冠軍

影／影片曝光！台中大貨車失控撞3車4人傷 休旅車360度狂轉圈

台中海港大貨車疑爆胎甩尾砸3車 2男1女骨折送醫

相關新聞

國道上有牛！2車擦撞1傷牛命危

國道上竟有牛！國道8號台南安定新吉路段，今晚近10點發生休旅車及轎車與闖入的

數學怎算的？ 高雄婦投資5千賺500 砸25萬險血本無歸

47歲邱姓女子聽信網友投資服飾店可獲利，抱著小本營利心態花5000元試試，結果3天內拿回5500，邱被500元沖昏頭，加...

男上完夜班煮早餐給八旬母 卻發現她「頸部有勒痕」陳屍梯間

台中市南區一名八旬婦人，今天上午被清晨返家的兒子發現，陳屍在住處二樓的梯間，頸部有勒痕，經通知救護車到場，但救護人員判定...

國道上被「鬼切」男不甩警調停 怒追車拿球棒狂砸…結果慘了

南投一名藍姓男子不滿在國道開車時，遭林姓男子駕車「鬼切」，為此狂追擋車急剎，嚇得林男找警方協助調停，員警勸說後，藍男仍駕...

疊疊樂車禍救援難度高 桃園消防「5S口訣」半小時搞定

桃園市消防局龜山、坪頂、迴龍消防隊及龜山義消分隊為提升車禍救援現場的搶救效率、確保救災人員執勤安全，今舉辦車禍搶救演練，...

苗栗苑裡火燒山約150坪 警帶回疑似縱火男

苗栗縣苑裡鎮「東里家風」百年三合院後方山坡地，今天下午4點突然起火，消防人員1個多小時撲滅，燒毀約150坪雜草樹林、2輛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦