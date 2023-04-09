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國道上有牛！2車擦撞1傷牛命危
國道上竟有牛！國道8號台南安定新吉路段，今晚近10時發生休旅車及轎車與闖入的1頭小牛撞擊事故，休旅車車頭凹陷全毀駕駛輕傷送醫，牛隻奄奄一息命危。警方懷疑是貨車載運路過不慎掉落衍生，持續釐清中。
肇事地點在國道西向1.8K安定新吉路段，目擊者說，當時馬路上突有1頭小牛逆向而來，開休旅車的駕駛驚嚇來不及閃避擦撞小牛又撞上護欄，後方另輛轎車也追撞休旅車及小牛，休旅車車頭幾乎全毀，駕駛多處擦挫傷送醫，意識清楚，後方轎車車輪等處也受創。
連續遭兩車撞上的這小牛，嘴角等處滲出血水，救護人員趕至發現已奄奄一息不樂觀。
而封閉的國道會有牛闖入，引起外界好奇，國道警方初步調查，懷疑是載運牛隻貨車不慎掉落所致，警持續追查釐清中。
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