女大生失聯赴緬怎防範？ 大學院校「跑馬燈式宣導」消極

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聯合報／ 記者游振昇陳秋雲陳宏睿／台中即時報導
全台各縣市警局常到轄內大專院校作犯罪預防宣導。圖／彰化警分局提供
全台各縣市警局常到轄內大專院校作犯罪預防宣導。圖／彰化警分局提供

靜宜大學林姓女大生失聯赴緬，讓外界擔心民法下修成年年齡至18歲後，吸引歹徒將黑手伸入校園，讓在民法已成年的高中、大學學子，成為歹徒新一波被害人，有中部教職人員觀察，目前教育部的作法仍屬被動，平時僅有跑馬燈式的犯罪宣導，若學生已被騙出國，就只有通報警方，作法消極。

今年民法下修成年年齡至18歲，恐讓歹徒犯罪目標資料庫擴大，根據教育部現行作法，僅函文給全台各大專院校，利用15個宣導網站、35個宣導素材、影片連結，提供給學校加入「友善校園周」的課程、集會活動，進行分齡式的主題防詐宣導。

另外教育部也要求各大專院校，清查學生赴海外打工是否有遭詐騙或從事詐騙的狀況，若有發現，則是請校方做「校安通報」，通知165反詐騙報案，但有教職人員認為，雖然大專院校依教育部指示，把「該作的宣導都做了」，但學生能聽進多少是一大問題。

中興大學學安室有定期、密集推動校內詐騙宣導，林姓女大生案發後，學安室即已電郵通知學子，也強化網頁宣導；東海大學則是從新生入校起，由導師、教官普查了解學生特質、心理狀況，早期發現高關懷個案，也趁機提高學生自我保護意識，都補強教育部作法。

中部教職人員透露，現行教育部作法仍屬於被動、保守，現在社會資訊流通快速，大學生對很多事都感覺新鮮好奇，同學若有號稱「好玩、賺錢容易」的消息，容易在群組間快速傳播，如果意志不堅定的學生可能受誘惑，先被騙錢或網路簽賭，最後可能加入詐騙集團等犯罪行為，反成加害人。

根據中部各大學掌握，類似靜宜大學林姓女大生被騙出國的案例罕見，常見的仍屬遊戲遭詐騙事件，案發地多在台灣，且都是金錢損失，但學生第一時間多會找教官或導師諮詢協助。

詐騙集團 教育部

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