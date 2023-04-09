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數學怎算的？ 高雄婦投資5千賺500 砸25萬險血本無歸

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

47歲邱姓女子聽信網友投資服飾店可獲利，抱著小本營利心態花5000元試試，結果3天內拿回5500，邱被500元沖昏頭，加碼匯款25萬，因匯款端戶頭已被警示35次，行員報警，員警勸阻，戳破詐騙集團「放長線釣大魚」的伎倆，讓邱發財夢碎。

鳳山警分局五甲派出所前天上午9時許，接獲轄區銀行通報，指稱有民眾疑似遭詐騙，警方趕抵銀行了解。

警方詢問邱姓女子匯款原因，邱說，在網路認識網友後，對方聲稱可投資服飾店，有「保證獲利10%」的好機會，她心動下，想說先小額投資5000元看看，結果3天內領了5500元，等於賺了500元，真的輕鬆獲利10%。

邱說，因對方一直慫恿她加碼，投資越多賺越多錢，她想發大財，因此一鼓作氣砸25萬元。行員和警方告知邱，匯款另一端的帳戶已遭警示高達35次，警方勸阻錢一匯過去就沒了，只賺500元，卻損失25萬，這是投資詐騙「放長線釣大魚」的手法。

邱聽到行員和警方勸阻她匯款的一番說詞後，發財夢被驚醒，恍然大悟險落入詐騙陷阱，打消匯款念頭。

高雄邱姓女子聽信網友投資服飾店可獲利，花5000元試試，結果拿回5500，又被遊說砸25萬，所幸被行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄邱姓女子聽信網友投資服飾店可獲利，花5000元試試，結果拿回5500，又被遊說砸25萬，所幸被行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄邱姓女子聽信網友投資服飾店可獲利，花5000元試試，結果拿回5500，又被遊說砸25萬，所幸被行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄邱姓女子聽信網友投資服飾店可獲利，花5000元試試，結果拿回5500，又被遊說砸25萬，所幸被行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝

詐騙集團

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