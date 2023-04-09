男上完夜班煮早餐給八旬母 卻發現她「頸部有勒痕」陳屍梯間
台中市南區一名八旬婦人，今天上午被清晨返家的兒子發現，陳屍在住處二樓的梯間，頸部有勒痕，經通知救護車到場，但救護人員判定，已明顯死亡，交由轄區警方通知檢察官相驗，檢方與法醫相驗後，確認婦人死因無外力介入，婦人兒子對死因也無意見。
經查，被發現死亡的84歲婦人家住台中南區的透天厝，平時與長子同住，今天上午8時許，老婦兒子上完夜班返家煮早餐，煮好早餐要叫母親用餐時，發現母親已陳屍在二樓梯間，沒有生命跡象，頸部有絲巾、勒痕。
警方鑑識小組到場，發現現場無外力破壞、打鬥痕跡，婦人除了頸部傷勢外，無其他明顯外傷，現場也無留遺書。
全案由台中地檢署檢察官、法醫相驗後，排除死因有外力介入，以意外結案，家屬對於死因沒有意見。
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