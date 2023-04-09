快訊

共軍操演第2日 我偵獲共機70架次、共艦11艘次擾台

花上億辦婚宴！高雄總舖師娶媳婦 超豪華流水席曝光

男上完夜班煮早餐給八旬母 卻發現她「頸部有勒痕」陳屍梯間

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南區一名八旬婦人，今天上午被清晨返家的兒子發現，陳屍在住處二樓的梯間，頸部有勒痕，經通知救護車到場，但救護人員判定，已明顯死亡，交由轄區警方通知檢察官相驗，檢方與法醫相驗後，確認婦人死因無外力介入，婦人兒子對死因也無意見。

經查，被發現死亡的84歲婦人家住台中南區的透天厝，平時與長子同住，今天上午8時許，老婦兒子上完夜班返家煮早餐，煮好早餐要叫母親用餐時，發現母親已陳屍在二樓梯間，沒有生命跡象，頸部有絲巾、勒痕。

警方鑑識小組到場，發現現場無外力破壞、打鬥痕跡，婦人除了頸部傷勢外，無其他明顯外傷，現場也無留遺書。

全案由台中地檢署檢察官、法醫相驗後，排除死因有外力介入，以意外結案，家屬對於死因沒有意見。

台中市南區一名八旬婦人在今早被兒子發現陳屍透天厝二樓梯間，明顯死亡。圖／本報資料照
台中市南區一名八旬婦人在今早被兒子發現陳屍透天厝二樓梯間，明顯死亡。圖／本報資料照

兒子 台中市

延伸閱讀

新北淡水山區發現女陳屍溪床 警方著手調查身分

農操作挖土機墜落身亡 檢警相驗曝：因頸部外傷釀創傷性休克

憾！「假日農夫」連假務農 操作挖土機墜落遭安全帽帶割頸亡

嘉義老農陳屍果園 頸遭不明利物刺入…深可見骨

相關新聞

影／兄妹雙載直撞違規左轉BMW 後座哥哥彈飛重摔慘死

宜蘭市7日下午2點許發生一起死亡車禍，27歲蔡姓女子騎機車載著29歲的哥哥，沿中山路五段往宜蘭方向直行時，撞上疑似違規左...

影／濃煙急竄畫面曝…載一車鞭炮突起火 駕駛遭炸傷意識不清

彰化縣永靖鄉市區永靖街今天上午一輛載運鞭炮的貨車突然爆炸起火，車中楊姓男子被炸傷，當場意識不清，被送往彰化基督教醫院搶救...

闖明星高中校慶偷拍裙底…色狼改裝咖啡罐被休假警認出 人贓俱獲遭逮

林姓男子涉嫌犯下多起偷拍案件，昨天他出沒在台北某明星高中校慶園遊會，改裝咖啡罐內藏攝影鏡頭，藉此偷拍，孰料被追緝他已久的...

「警察很牛逼嗎？」26歲女酒醉砸保時捷還狂嗆警 下場糗了

黃姓女子昨天凌晨喝醉酒，在台北市大安區統領百貨前，拿酒瓶砸停在路旁的保時捷轎車，泊車人員見狀，立刻報警，警方趕抵，沒想到...

男上完夜班煮早餐給八旬母 卻發現她「頸部有勒痕」陳屍梯間

台中市南區一名八旬婦人，今天上午被清晨返家的兒子發現，陳屍在住處二樓的梯間，頸部有勒痕，經通知救護車到場，但救護人員判定...

國道上被「鬼切」男不甩警調停 怒追車拿球棒狂砸…結果慘了

南投一名藍姓男子不滿在國道開車時，遭林姓男子駕車「鬼切」，為此狂追擋車急剎，嚇得林男找警方協助調停，員警勸說後，藍男仍駕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦