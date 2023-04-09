快訊

共軍操演第2日 我偵獲共機70架次、共艦11艘次擾台

花上億辦婚宴！高雄總舖師娶媳婦 超豪華流水席曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道上被「鬼切」男不甩警調停 怒追車拿球棒狂砸…結果慘了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名藍姓男子不滿在國道開車時，遭林姓男子駕車「鬼切」，為此狂追擋車急剎，嚇得林男找警方協助調停，員警勸說後，藍男仍駕車尾隨林男，待他停紅燈持球棒砸車挨告，近日被依妨害公眾往來安全、毀損罪判刑2月、拘役59日。

判決書指出，藍男去年3月12日開車行駛於國道3號南向230.2K中興段時，覺得被林男超車「鬼切（任意變換車道）」，一路開車狂追至南投段，更故意加速開至林男的車子前方踩剎車急減速，害得林男在國道上急剎停車，險些追撞釀成車禍。

林男和其車上乘客受到驚嚇，更恐行車持續被追擋，就近駛入名間南地磅站向站內員警求援，藍男也跟著開車進站，員警詢問雙方狀況後，介入協助調停，經勸說，兩車隨後各自駛離地磅站，未料藍男心有不甘，持續尾隨林男車輛下交流道。

藍男見林男停紅燈，他駕車停在林男車輛右側，下車並從車上拿出球棒叫囂，嚇壞眾人，但因前方有車，林男無法駛離，等到前方綠燈，這才踩油門前行，藍男見車輛起步，旋持該球棒敲打林男車輛，導致其右車頭燈破裂、後車箱鈑金凹損。

林男事後向國道七隊報案並提告，檢警調查後依公共危險、恐嚇、毀損等罪嫌將他起訴，移送南投地方法院，日前審結，藍男被依妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑2月，又犯毀損他人物品罪，處拘役59日，得易科罰金，1000元折算1日。

南投地院法官認為，藍男素行非佳，面對行車糾紛不理性處理，恣意在國道上追逐且阻斷他人行駛，致生高度交通危險，也影響林男身心自由及財產上損害，犯後雖坦承犯行，但未與對方林男達成調解或為任何賠償，因此依其罪嫌分別量刑。

國道3號南投段。圖／本報資料照
國道3號南投段。圖／本報資料照
國道3號南投段。圖／本報資料照
國道3號南投段。圖／本報資料照

國道 南投 車道

延伸閱讀

棒球隊／中台科大4球員拿著球棒協助 警逮6條通緝嫌犯

兄弟糾紛路邊車遭殃！弟球棒砸車、兄酒後駕車都送辦

影／阿伯交通違規參加道安講習　騎車途中又違規鬼切害3車追撞！

司法重懲「球棒隊」 車後座放2支球棒、武士刀裁罰2萬元

相關新聞

影／兄妹雙載直撞違規左轉BMW 後座哥哥彈飛重摔慘死

宜蘭市7日下午2點許發生一起死亡車禍，27歲蔡姓女子騎機車載著29歲的哥哥，沿中山路五段往宜蘭方向直行時，撞上疑似違規左...

影／濃煙急竄畫面曝…載一車鞭炮突起火 駕駛遭炸傷意識不清

彰化縣永靖鄉市區永靖街今天上午一輛載運鞭炮的貨車突然爆炸起火，車中楊姓男子被炸傷，當場意識不清，被送往彰化基督教醫院搶救...

闖明星高中校慶偷拍裙底…色狼改裝咖啡罐被休假警認出 人贓俱獲遭逮

林姓男子涉嫌犯下多起偷拍案件，昨天他出沒在台北某明星高中校慶園遊會，改裝咖啡罐內藏攝影鏡頭，藉此偷拍，孰料被追緝他已久的...

「警察很牛逼嗎？」26歲女酒醉砸保時捷還狂嗆警 下場糗了

黃姓女子昨天凌晨喝醉酒，在台北市大安區統領百貨前，拿酒瓶砸停在路旁的保時捷轎車，泊車人員見狀，立刻報警，警方趕抵，沒想到...

台中男上完夜班煮早餐 找八旬母用餐卻發現陳屍梯間

台中市南區一名八旬婦人，今天上午被清晨返家的兒子發現，陳屍在住處二樓的梯間，頸部有勒痕，經通知救護車到場，但救護人員判定...

國道上被「鬼切」男不甩警調停 怒追車拿球棒狂砸…結果慘了

南投一名藍姓男子不滿在國道開車時，遭林姓男子駕車「鬼切」，為此狂追擋車急剎，嚇得林男找警方協助調停，員警勸說後，藍男仍駕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦