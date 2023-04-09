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國道上被「鬼切」男不甩警調停 怒追車拿球棒狂砸…結果慘了
南投一名藍姓男子不滿在國道開車時，遭林姓男子駕車「鬼切」，為此狂追擋車急剎，嚇得林男找警方協助調停，員警勸說後，藍男仍駕車尾隨林男，待他停紅燈持球棒砸車挨告，近日被依妨害公眾往來安全、毀損罪判刑2月、拘役59日。
判決書指出，藍男去年3月12日開車行駛於國道3號南向230.2K中興段時，覺得被林男超車「鬼切（任意變換車道）」，一路開車狂追至南投段，更故意加速開至林男的車子前方踩剎車急減速，害得林男在國道上急剎停車，險些追撞釀成車禍。
林男和其車上乘客受到驚嚇，更恐行車持續被追擋，就近駛入名間南地磅站向站內員警求援，藍男也跟著開車進站，員警詢問雙方狀況後，介入協助調停，經勸說，兩車隨後各自駛離地磅站，未料藍男心有不甘，持續尾隨林男車輛下交流道。
藍男見林男停紅燈，他駕車停在林男車輛右側，下車並從車上拿出球棒叫囂，嚇壞眾人，但因前方有車，林男無法駛離，等到前方綠燈，這才踩油門前行，藍男見車輛起步，旋持該球棒敲打林男車輛，導致其右車頭燈破裂、後車箱鈑金凹損。
林男事後向國道七隊報案並提告，檢警調查後依公共危險、恐嚇、毀損等罪嫌將他起訴，移送南投地方法院，日前審結，藍男被依妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑2月，又犯毀損他人物品罪，處拘役59日，得易科罰金，1000元折算1日。
南投地院法官認為，藍男素行非佳，面對行車糾紛不理性處理，恣意在國道上追逐且阻斷他人行駛，致生高度交通危險，也影響林男身心自由及財產上損害，犯後雖坦承犯行，但未與對方林男達成調解或為任何賠償，因此依其罪嫌分別量刑。
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