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疊疊樂車禍救援難度高 桃園消防「5S口訣」半小時搞定

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市消防局龜山、坪頂、迴龍消防隊及龜山義消分隊為提升車禍救援現場的搶救效率、確保救災人員執勤安全，今舉辦車禍搶救演練，特別模擬連環車禍頭尾交疊情境，確保30分鐘內即可救出患者

這次訓練由義消顧問、斗姥慈善會理事長李清河提供龜山區豐榮街工廠空地，以及5輛報廢車輛，供消防隊員模擬3個救援情境，包括一個單輛汽車救援及兩個交疊車輛救援，消防員必須盡可能將搶救時間控制在至多30分鐘，避免延誤就醫。

訓練前由教官先講解車禍受困案件5S原則，包括「簡單 Simple」、「安全 Safe」、「快速 Speed」、「空間 Space」、「穩固 Stable」；訓練內容遭涵蓋車輛頂升、車輛穩固與支撐、車輛電瓶斷電、車體破壞技巧、傷患脫困等項目。

分隊長黃彥璋指出，連環車禍時常出現車輛頭尾交疊的情況，其中上方車輛容易不穩固、救援不易，消防員在入車搜救前必須以快速支撐柱、棘齒輪束帶等特殊器材加以固定，再用專門脫困帶救人，需要多次事前演練及溝通，才能在現場發揮最大效益。

黃彥璋說，車體結構日新月異，破壞車體過程中也須考量受困者心理與生理徵象、避免患者二次傷害，並確保救災人員自身的安全，這次演練由消防員及義消分組共同練習，為的是當義消同仁於第一時間到達現場後能快速協助警消救援，事後則由特搜隊教官指點、建議。

黃彥璋表示，感謝龜山義消分隊等民力單位提供場地、報廢車輛、後勤支援以及捐贈車禍救助用器材，給予訓練的消防及義消同仁一個完善的訓練環境，以確保消防人員救災安全，並保障市民安全。

消防隊將頭尾交疊的轎車以「棘齒輪束帶」連結固定、避免晃動。圖／消防局提供
消防隊將頭尾交疊的轎車以「棘齒輪束帶」連結固定、避免晃動。圖／消防局提供
交疊類型車禍需要消防員爬上傾斜車身，救助難度較高。圖／消防局提供
交疊類型車禍需要消防員爬上傾斜車身，救助難度較高。圖／消防局提供
交疊的轎車車身以快速支撐柱固定避免搖晃。圖／消防局提供
交疊的轎車車身以快速支撐柱固定避免搖晃。圖／消防局提供
消防隊使用專門在車禍脫困使用的脫困帶。圖／消防局提供
消防隊使用專門在車禍脫困使用的脫困帶。圖／消防局提供
斗姥慈善會理事長李清河（前排中紅衣）提供消防隊演練場地及車輛。圖／消防局提供
斗姥慈善會理事長李清河（前排中紅衣）提供消防隊演練場地及車輛。圖／消防局提供

車禍 消防員 患者 桃園

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