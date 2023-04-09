影／兄妹雙載直撞違規左轉BMW 後座哥哥彈飛重摔慘死

宜蘭市7日下午2點許發生一起死亡車禍，27歲蔡姓女子騎機車載著29歲的哥哥，沿中山路五段往宜蘭方向直行時，撞上疑似違規左轉的白色BMW轎車，後座蔡男當場噴飛，翻轉頭部向下180度，飛越白車上方後重摔落地，送醫不治，另兩人受傷。

警方調查，從監視器畫面看起來過程驚悚，機車幾乎沒有減速煞車，直接在中山路與宜興路三段岔路口，撞上疑似違規左轉要到寵物店、51歲曹姓女子駕駛的白色轎車；重撞後，後座哥哥止不住，瞬間彈飛空翻約3公尺，越過白車車頂後落地，機車騎士蔡女腿部受傷，曹女有胸悶現象就醫，兩車車頭嚴重毀損。

宜蘭警方表示，曹女與蔡女經過酒測均無酒精反應，排除酒後肇事，詳細肇事原因待調查釐清，呼籲駕駛應遵守道路交通、標誌、標線及號誌指示，並隨時注意車前狀況，採取必要安全措施。