3人天真想釣魚 侵入鳳山水庫偷船筏遭警法辦

林姓男子等3人異想天開，一早竟侵入鳳山水庫偷船筏想釣魚。高雄小港警方獲報，在水庫對岸邊逮捕3嫌，訊後依竊盜、毀損、無故侵入土地等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

小港警分局高松派出所上午8時多接獲鳳山水庫工作人員報案，指水庫專用船筏不見，高松所所長陳宗靖立即調派員警與水庫工作人員搭船搜巡，果然在水庫對岸發現3嫌。3男見警心虛划向岸邊企圖逃逸，員警隨即靠岸追捕，順利將偷船3嫌查緝到案，訊後依竊盜、毀損、無故侵入土地等罪嫌移送雄檢偵辦。

警方調查，22歲的李姓、邱姓，以及21歲的林姓男子等3人，今早攀爬水庫外牆潛入並將水庫所有船筏破壞鎖具後，利用自行攜帶的船槳划到對岸釣魚，3嫌供稱已是第2次潛入「借船釣魚」，不知已觸法。

小港警分局提醒，鳳山水庫是大高雄地區重要工業用水供應地。在水庫內從事違反主管機關公告許可遊憩範圍、活動項目或行為，按水利法規定，可裁處新台幣2500元以上、5萬元以下罰鍰，提醒民眾切勿至未開放釣魚水庫違規釣魚，以免受罰或發生危險。