影／濃煙急竄畫面曝…載一車鞭炮突起火 駕駛遭炸傷意識不清

彰化縣永靖鄉市區永靖街今天上午一輛載運鞭炮的貨車突然爆炸起火，車中楊姓男子被炸傷，當場意識不清，被送往彰化基督教醫院搶救，附近居民嚇得說，當時很恐怖，連爆3次又有濃煙，至於起火肇事原因警消調查中。

初步調查，小貨車廖姓駕駛今天上午9時載運一車鞭炮，停放在熱鬧的永靖街旁，廖男友人楊男(37歲)在貨車後方車內，當時車上載運一箱箱的鞭炮，鞭炮突然爆炸起火，楊男閃避不及被炸傷，造成臉部、上半身受到約二度至三度的20％到30％燒燙傷，且當場意識不清。

一旁居民說，一開始聽到有爆炸聲，司機下車打開後車門時，就爆出濃煙，司機向一旁住戶借水要搶救滅火，居民也嚇得跑進屋內，直說「好恐怖，後來又聽到更大的爆炸聲，竄出更多濃煙」。居民也趕快幫忙通報消防隊前來救火。

貨車內炮竹突爆炸影象也曝光，只見消防車接獲通報趕往搶救時，貨車車斗後方突又爆炸，竄出濃煙，駕駛緊急下車，打開後方車門，消防人員也緊急救火，並將楊男送彰化基督教醫院搶救，院方初步判斷其全身約有50％燒燙傷。

消防人員將火勢撲滅後，發現車上有大量鞭炮，將一箱箱的鞭炮搬出車外，所幸未擴大災情，駕駛載運炮竹作業是否符合規定，警消已依爆竹煙火管理條例、公共危險罪嫌移送偵辦，並調查起火原因。