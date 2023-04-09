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闖台北明星高中校慶偷拍女生內褲 休假警「他好眼熟」...人贓俱獲

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓男子涉嫌犯下多起偷拍案件，昨天他出沒在台北某明星高中校慶園遊會，改裝咖啡罐內藏攝影鏡頭，藉此偷拍，孰料被追緝他已久的台北市婦幼隊小隊長發現，當場「人贓俱獲」。警方獲報趕抵，清查他記憶卡影像罪證確鑿，依法送辦，檢察官複訊後3萬元交保並限制住居；警方表示，將擴大調查影像內其他被害人。

大安警方昨天（8日）中午獲報，某明星高中校慶園遊會有偷拍狼趕抵，報案人是台北市婦幼隊趙姓小隊長，他休假期間參加小孩的校園活動，發現迎面而來的一名提著手提包的男子，十分眼熟，立刻查看手機案件照片，大驚「他就是多次在校園、捷運站或人潮眾多處偷拍的嫌疑犯」。

趙姓小隊長機警的暗中觀察嫌疑犯林男（30歲）一舉一動，果然抓到他手持可疑的咖啡罐，將咖啡罐低放到女生裙子下面，疑似偷拍，立刻上前攔查。

林男遭逮百口莫辯，轄區大安警方獲報立刻趕抵，查扣他改造的咖啡罐針孔攝影機，初步了解，林男是用手機控制鏡頭拍攝。警方清查手機及記憶卡，發現有多名校園內女性裙底照片，警詢後依兒童少年性剝削防制條例移送法辦。檢察官複訊後，3萬元交保並限制住居。

據悉，林男沒有相關前科，但他先前已經犯下多起偷拍案件，由於行蹤飄忽不定，因此未曾被逮。大安警分局呼籲，穿著短裙女性於人潮眾多之處所，應多注意身旁可疑人士，若有發現異狀，請立刻報警。

警方查扣犯嫌改造的咖啡罐，內藏針孔式攝影機。記者翁至成／翻攝
警方查扣犯嫌改造的咖啡罐，內藏針孔式攝影機。記者翁至成／翻攝
警方查扣犯嫌所使用的手機。記者翁至成／翻攝
警方查扣犯嫌所使用的手機。記者翁至成／翻攝
警方查扣犯嫌改造的咖啡罐，內藏針孔式攝影機。記者翁至成／翻攝
警方查扣犯嫌改造的咖啡罐，內藏針孔式攝影機。記者翁至成／翻攝
台北市婦幼警察隊小隊長昨天參加小孩的高中校慶園遊會，發現迎面而來的男子十分眼熟，竟然是追緝已久的「偷拍狼」，藉機暗中觀察，發現他形跡可疑又再偷拍，上前攔查報警，終將他繩之以法。記者翁至成／翻攝
台北市婦幼警察隊小隊長昨天參加小孩的高中校慶園遊會，發現迎面而來的男子十分眼熟，竟然是追緝已久的「偷拍狼」，藉機暗中觀察，發現他形跡可疑又再偷拍，上前攔查報警，終將他繩之以法。記者翁至成／翻攝

偷拍 咖啡 針孔攝影機

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