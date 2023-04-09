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美、日遊客來台南玩不慎遺失手機 南警協助迅速找回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市昨晚發生美國籍、日本籍觀光客，各搭計程車後不小心將機落於計程車上，經台南市警二分局派出所警員協助，迅速聯絡上計程車後，迅速找回手機。

民權派出所警員翁達翰、張智萱，昨晚晚間7點多接獲美籍遊客羅賓斯報案表示，他與家人來台南旅遊，當天由中西區民族路的飲料店搭乘計程車前往前鋒路下車後，不慎將手機遺留於計程車上，因手機內都是與家人在台灣拍攝的珍貴照片，焦急不已。

翁達翰、張智萱依羅賓斯描述行車路程、下車地點等訊息，立即循線調閱沿途監視器，逐一尋找特徵相符的計程車，迅速確認車輛並聯繫上林姓司機，美籍羅賓斯在找回手機後，全家也開心地與員警合影留念。

這次的經驗讓羅賓斯感覺到台南警察是台灣最美的風景，他大讚「台灣不只人民善良，連警察都很熱心又有效率！」

無獨有偶，來台旅遊的日籍遊客上野夫妻，昨晚10點多神情焦急求助飯店櫃台，經海安所警員王育彬、吳玟庭到場了解，日籍上野夫妻稱他們當日晚間搭乘計程車由台南著名花園夜市返回中西區金華路的飯店，下車後才發現手機不慎遺落在車上。

員警立即調閱沿途監視器，逐一剔除不符時間、特徵的計程車，終確認車輛並聯繫陳姓司機，在短短20分鐘內便將手機送至派出所歸還。

日籍上野先生看見失而復得的手機，相當開心，原來手機除了有平常的資料外，還有這幾天來台旅遊拍攝的珍貴回憶，他表示，非常幸運有警察幫忙，讓他對台灣濃厚人情味及警方高效率的工作精神留下深刻好印象。

台南市警二分局民權派出所警員張智萱（中），協助美國遊客羅賓斯（右3）迅速找回手機，開心地與羅賓斯親友合影。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權派出所警員張智萱（中），協助美國遊客羅賓斯（右3）迅速找回手機，開心地與羅賓斯親友合影。記者黃宣翰／翻攝
日籍遊客上野先生（左）看見失而復得的手機，相當開心，感謝台南市警二分局海安所警員熱心找回。記者黃宣翰／翻攝
日籍遊客上野先生（左）看見失而復得的手機，相當開心，感謝台南市警二分局海安所警員熱心找回。記者黃宣翰／翻攝

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