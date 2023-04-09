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口罩剪破扮蒙面俠 男竊賊闖宮廟「偷神明5面金牌」判刑7個月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

楊姓男子攜帶油壓剪破壞媽祖廟鐵窗，偷走神像上的5面金牌，「蒙面」裝扮成話題。楊男除戴口罩遮住口鼻，還把另1個剪2個洞的口罩當眼罩，遮掩全臉防被認出，但仍落網。基隆地院審結，依攜帶兇器、破壞窗戶竊盜罪，處有期徒刑7月。

判決指出，楊男因為缺錢花用，去年5月14日凌晨騎機車攜帶油壓剪，前往七堵區一家主祀媽祖的廟宇意圖行竊。除了戴口罩，他還把有挖出兩個洞的口罩，當成眼罩使用，頭部再覆蓋毛巾，遮掩面貌。

楊男戴著手套，從宮廟後方廁所處，用油壓剪剪斷鋁窗欄杆後，翻爬窗戶侵入宮廟後，走到前方神明廳，竊取神明桌上掛在供奉神像上的5面金牌，價值約5萬元。得手後騎機車離開，同日中午到銀樓變賣金牌。

陳姓宮廟委員隔天在廟裡整理環境時，發覺金牌遭竊，調閱監視器影像畫面，看到楊男作案經過，馬上報警。警方循線查出楊男涉案，6月8日逮捕楊男，並在他的住處搜索，搜獲作案用的油壓剪。

警方調查後將楊男移送法辦，基隆地檢署檢察官偵查後起訴。基隆地院依檢警提供的涉案事證，加上楊男自白與案情相符，認定犯案。

法院指出，楊男正值中壯年，妄想不勞而獲，應予非難。楊男攜帶兇器、毀有壞窗戶入內行竊，手段較具侵略性，不應輕縱。審酌楊男有竊盜前科，又未能賠償告訴人損害，另考量坦承犯行，擔任物流司機等情狀，依攜帶兇器、毀越門窗竊盜罪，處有期徒刑7月。全案可上訴。

楊姓男子戴口罩遮住口鼻，加上剪2個洞的口罩當眼罩，「蒙面」進入廟內偷走金牌，被法院判刑7個月。記者邱瑞杰／翻攝
楊姓男子戴口罩遮住口鼻，加上剪2個洞的口罩當眼罩，「蒙面」進入廟內偷走金牌，被法院判刑7個月。記者邱瑞杰／翻攝

口罩 金牌 基隆 竊盜 媽祖

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