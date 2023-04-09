「警察很牛逼嗎？」26歲女酒醉砸保時捷還狂嗆警 下場糗了
黃姓女子昨天凌晨喝醉酒，在台北市大安區統領百貨前，拿酒瓶砸停在路旁的保時捷轎車，泊車人員見狀，立刻報警，警方趕抵，沒想到黃女疑酒醉失態，大嗆「警察很牛逼嗎，我到底砸誰車啊」，車主事後發現愛車毀損不嚴重，私下談和解，暫不提告。
大安警方8日凌晨3點半獲報，忠孝東路四段197號統領百貨前有糾紛趕抵，百貨泊車人員向員警表示，有客人的轎車遭女子以酒瓶丟擲，並指控黃女（26歲）就是涉嫌人。
警方依法盤查身分，孰料黃女喝醉酒，頻頻不配合盤查，甚至還嗆「你警察很牛逼嗎，我到底砸誰車啊？」警方見當下無法查證她身分，依警職法帶回派出所，並通知受損保時捷車主到案。
保時捷阮姓車主獲悉，確認愛車輕微掉漆、受損不嚴重，願意私下談和解，暫時不提出毀損告訴。警方呼籲，民眾切勿飲酒過量，以致酒醉失控發生憾事，並將積極防制各類暴力案件發生，維護社會秩序。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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