竹市警執行幫派組合專案臨檢 偵破各類刑案253件

新竹市警察局表示，3月9日起至昨天，動員各警分局警力展開「幫派組合專案臨檢」，查獲多把槍枝、子彈及拘捕販毒藥頭21人，偵破各類刑案累計253件。

新竹市警察局今天發布新聞稿指出，「幫派組合專案臨檢」動員刑警大隊、保安隊、少年隊、婦幼隊及各警分局警力共974人次，臨檢轄內幫派圍事酒店、夜店、電子遊藝場及PUB等532處場所。

竹市警局表示，專案期間查獲各式長短槍械4枝、子彈54顆、拘捕販毒藥頭18件21人，並查扣新興毒品彩虹菸、大麻煙油、安非他命、K菸，總計偵破各類刑案累計253件。

另外，新竹市警察局第一分局偵查隊日前在新竹縣竹北市查緝一名遭台北地方法院、宜蘭地檢署及新竹地檢署三地通緝須執行徒刑3年的林姓通緝犯，將其逮捕歸案。

新竹市警察局表示，將持續與新竹市政府相關局處執行聯合稽查，阻斷幫派分子經濟來源，展現政府維護地方治安決心。