車身殘骸散落四處…機車對撞汽車 兄彈飛不治、妹重傷

曹姓女子7日開車左轉至宜蘭市中山路5段一間寵物店，不慎與對向直行機車相撞，騎士蔡女腿部重傷，機車後座乘客蔡女的哥哥彈飛重摔落地不治，2名駕駛都沒有酒駕，肇事原因待釐清。

警方調查，51歲曹姓女子7日下午2時許，駕駛白色自小客車沿宜蘭市中山路5段內側車道往礁溪方向行駛，行經宜興路3段路口左轉至一間寵物店，與對向一輛從中山路5段往宜蘭方向直行的灰色機車發生側撞。

警方獲報到場，白色自小客車右前車頭受損，機車車頭則嚴重變形，現場碎片散落四處，由於撞擊力道猛烈，曹女出現胸悶不適，機車騎士27歲蔡女腿部嚴重受傷，機車後座乘客29歲蔡男當場彈飛越過白色自小客車重摔落地，經送醫急救宣告不治。

警方隨後對2名駕駛實施吐氣酒測，都沒有酒精反應，至於確切肇事原因待警方後續調查。宜蘭縣政府警察局宜蘭分局今天呼籲，駕駛車輛應遵守標誌、標線和號誌指示，並隨時注意車前狀況，採取必要的安全措施。