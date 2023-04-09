1個月遭騙近12萬…OL臉書求職模特兒工作 假求職詐騙年增6成

莊姓OL去年在臉書見服飾模特兒徵才廣告，隨即加廠方客服LINE ID詢問工作資訊，沒想落入「假求職」詐騙陷阱。詐團請莊女支付高級服飾抵押費用，又誆騙遭海關扣留、款項凍結等，要求張女支付解凍費，1個多月遭詐騙近12萬元。刑事局呼籲，假求職詐騙增長6成，呼籲民眾多加留意。

預防科指出，34歲莊女個案為最近常見的典型求假職詐騙，莊女在臉書看到徵才廣告，想求得模特兒工作機會，加廠商客服的LINE ID詢問工作資訊，沒想到對方是詐騙集團，誆騙「拍攝所書服裝價位較高，須先支付2790元押金」避免衣物不歸還或毀損。

莊女誤信說詞，匯款至客服提供的指定帳戶，1個月後仍未收到衣服、工作也沒下文，客服又誆騙押金與衣服價值落差大「被海關扣留」，須原價購買才能放行，且可申請退款，莊女再度上當匯款1萬8600元。

詐團客服見莊女上鉤，以帳戶填寫錯誤被凍結款項，要求莊女支付4萬元「解凍認證費」，且退款帳號不一致，要求另支付5萬8600元「重新解凍費」。最後，直到客服要求莊女到「虛擬貨幣最後解凍」才發覺遭騙報案，莊女共計匯款4次，損失11萬9990元。

刑事局預防科統計，2022年全般詐騙案件共發生2萬9千餘件，較2021年同期增加20%，其中涉「假求職」計887件，雖僅占全年詐騙案件數3%，但比2021年增加3百多件，增加比例高達611%，為增加幅度第2高的詐騙手法（增長幅度最高為假貸款詐騙）。

預防科提醒民眾，假求職詐騙手法，常見以「代收貨款、協助節稅、採購代工材料、申辦就業補助」等理由，要求提供帳戶、郵寄提款卡及密碼，實際上是淪為詐騙集團人頭帳戶。

刑事局呼籲，民眾請痛過正規求職求才平台，社群上各式徵才廣告，應先查證刊登者是否為合法公司行號，如僅有LINE等通訊軟體作為「唯一」連續窗口，或客服要求先支付費用，保證可申請退款等，務必提高警覺，切勿遭話術牽著走，落入「假求職」詐騙陷阱，並可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線求助。