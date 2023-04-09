桃園觀音飆車熱點被警盯上 他沒掛車牌還落跑下場慘

桃園市觀音區成功路二段與工業九路附近路段，深夜人車稀少，常有改裝車聚集競速，相當吵雜，大園警分局今凌晨在附近路段執行防制危險駕車勤務，舉發無照駕駛、闖紅燈等8件違規，另有一輛無牌車拒檢逃逸，警方也已追查到車號、將開罰最高3萬元。

大園分局今凌晨2時許執勤，共攔查汽車10餘輛，包括違停1件、無照1件、闖紅燈3件、未依標線指示行駛2件、路口違規停車1件、逆向行駛1件。

其中1部汽車未懸掛車牌，遇警方攔查時拒檢並倒車加速逃逸，涉嫌危險駕駛及不服稽查取締，警方已調閱沿街監視器掌握車號，將依法舉發。依道路交通管理處罰條例第60條規定，可處罰鍰1至3萬元並吊扣駕照6個月到1年。

大園分局指出，警方每周六日及例假日深夜0至6時，針對轄內易發生聚集及危險駕車處所及路段，均有規畫防制危險駕車勤務，本次出動了69人次加強攔檢取締，今年截至4月初，已舉發各類交通違規188件及超速41件。