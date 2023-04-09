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女子到平溪健行 失足滑落步道下方3公尺 右肩骨折

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

鄭姓女子今天到新北市平溪區石筍尖登山步道健行，途中不慎滑落山坡約3公尺處，造成右手肩胛骨疑似脫臼。消防人員到場救護，固定脫臼處後協助下山，送往台北市立萬芳醫院治療。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午9點多接獲報案， 新北市平溪區雙菁路93號石筍尖登山步道入口處，上山約1公里處有女子受傷，請求救援。

消防局出動平溪分隊2車6人前往救護，到場發現50多歲鄭女一行人，經由網路平台串連後一起去登山。她因步道面濕滑，不慎從滑落山坡，右手肩胛骨疑似脫臼，意識清楚。消防人員固定脫臼處後引導下山送醫。

新北市政府消防局第6大隊長羅億田表示，登山應結伴同行，遇到危險或身體不適才有同伴在第一時間求救或作緊急處置。位在較偏遠地方遇到突發狀況，若有同伴協助引導救難人員，救援人力能更快速到位，增加獲救機會。

鄭姓女子今天到新北市平溪區石筍尖登山步道健行，滑落山坡。消防人員到場救護，固定右手肩胛骨疑脫臼處後，協助下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝
鄭姓女子今天到新北市平溪區石筍尖登山步道健行，滑落山坡。消防人員到場救護，固定右手肩胛骨疑脫臼處後，協助下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝
鄭姓女子今天到新北市平溪區石筍尖登山步道健行，滑落山坡。消防人員到場救護，固定右手肩胛骨疑脫臼處後，協助下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝
鄭姓女子今天到新北市平溪區石筍尖登山步道健行，滑落山坡。消防人員到場救護，固定右手肩胛骨疑脫臼處後，協助下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝

平溪 登山步道

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