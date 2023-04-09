女子到平溪健行 失足滑落步道下方3公尺 右肩骨折

鄭姓女子今天到新北市平溪區石筍尖登山步道健行，途中不慎滑落山坡約3公尺處，造成右手肩胛骨疑似脫臼。消防人員到場救護，固定脫臼處後協助下山，送往台北市立萬芳醫院治療。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午9點多接獲報案， 新北市平溪區雙菁路93號石筍尖登山步道入口處，上山約1公里處有女子受傷，請求救援。

消防局出動平溪分隊2車6人前往救護，到場發現50多歲鄭女一行人，經由網路平台串連後一起去登山。她因步道面濕滑，不慎從滑落山坡，右手肩胛骨疑似脫臼，意識清楚。消防人員固定脫臼處後引導下山送醫。