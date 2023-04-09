貨車載鞭炮爆炸起火 男子炸傷送醫急救

彰化縣永靖鄉市區永靖街今天上午一輛載運鞭炮的貨車發生火燒車，當時貨車停在路旁，楊姓男子正在整理貨車上的鞭炮時，鞭炮突然爆炸起火，楊男被炸傷，當場意識不清，被送往彰化基督教醫院搶救中。

初步調查，小貨車廖姓駕駛今天上午9時載運一車鞭炮，停放在熱鬧的永靖街旁，廖男友人楊男(37歲)正在幫忙整理車上一箱箱的鞭炮時，鞭炮突然爆炸起火，楊男閃避不及被炸傷，造成臉部、上半身受到約二度至三度的20％到30％燒燙傷，且當場意識不清。