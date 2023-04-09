聽新聞
test
0:00 / 0:00
貨車載鞭炮爆炸起火 男子炸傷送醫急救
彰化縣永靖鄉市區永靖街今天上午一輛載運鞭炮的貨車發生火燒車，當時貨車停在路旁，楊姓男子正在整理貨車上的鞭炮時，鞭炮突然爆炸起火，楊男被炸傷，當場意識不清，被送往彰化基督教醫院搶救中。
初步調查，小貨車廖姓駕駛今天上午9時載運一車鞭炮，停放在熱鬧的永靖街旁，廖男友人楊男(37歲)正在幫忙整理車上一箱箱的鞭炮時，鞭炮突然爆炸起火，楊男閃避不及被炸傷，造成臉部、上半身受到約二度至三度的20％到30％燒燙傷，且當場意識不清。
消防人員接獲通報緊急出動滅火，並將楊男送彰化基督教醫院搶救，院方初步判斷其全身約有50％燒燙傷。消防人員將火勢撲滅後發現車上有大量鞭炮，將一箱箱的鞭炮搬出車外，所幸未擴大災情，起火原因調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言