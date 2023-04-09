快訊

失聯女大生借泰達幣赴緬 警扣手機有博弈簽注紀錄

回響／彰化「行人地獄」 公車闖斑馬線害行人罰站 警方鐵腕開罰

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨車載鞭炮爆炸起火 男子炸傷送醫急救

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣永靖鄉市區永靖街今天上午一輛載運鞭炮的貨車發生火燒車，當時貨車停在路旁，楊姓男子正在整理貨車上的鞭炮時，鞭炮突然爆炸起火，楊男被炸傷，當場意識不清，被送往彰化基督教醫院搶救中。

初步調查，小貨車廖姓駕駛今天上午9時載運一車鞭炮，停放在熱鬧的永靖街旁，廖男友人楊男(37歲)正在幫忙整理車上一箱箱的鞭炮時，鞭炮突然爆炸起火，楊男閃避不及被炸傷，造成臉部、上半身受到約二度至三度的20％到30％燒燙傷，且當場意識不清。

消防人員接獲通報緊急出動滅火，並將楊男送彰化基督教醫院搶救，院方初步判斷其全身約有50％燒燙傷。消防人員將火勢撲滅後發現車上有大量鞭炮，將一箱箱的鞭炮搬出車外，所幸未擴大災情，起火原因調查中。

永靖鄉永靖街今天上午一輛載運鞭炮的貨車發生火燒車，因鞭炮不明原因爆炸起火，楊男被炸傷，送醫急救。圖／民眾提供
永靖鄉永靖街今天上午一輛載運鞭炮的貨車發生火燒車，因鞭炮不明原因爆炸起火，楊男被炸傷，送醫急救。圖／民眾提供
永靖鄉永靖街今天上午一輛載運鞭炮的貨車發生火燒車，因鞭炮不明原因爆炸起火，楊男被炸傷，送醫急救。圖／民眾提供
永靖鄉永靖街今天上午一輛載運鞭炮的貨車發生火燒車，因鞭炮不明原因爆炸起火，楊男被炸傷，送醫急救。圖／民眾提供

爆炸 火燒車

延伸閱讀

林口工人突胸悶昏厥倒2樓鷹架 新北消防吊掛救援急送醫

屏東市大豐路廠房惡火復燃 消防緊急調派人力支援

高雄60歲男子爬壽山突昏厥倒地 送醫急救後不治

太慘！茵芙被鞭炮「亂炸一通」 慘樣曝光變犀利哥

相關新聞

獨／檢警搜索大帝國舞廳畫面上抖音 酒店經紀找嘸小姐

高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名軍警憲人員，帶緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，查獲百包毒咖啡包，帶走舞小姐和幹部約30...

停靠國1彰化路段輔助車道 男遭大貨車追撞當場死亡

52歲吳姓男子今天清晨駕駛休旅車，停靠國道1號北上202.3公里彰化路段輔助車道，遭後方駛來的營業大貨車追撞...

命大！大貨車失控翻覆男駕駛輕傷 疏伐木散落清5小時

高雄市57歲鄭姓男子駕駛大貨車，載運疏伐撫育工作用的木頭，昨天行經六龜區台27線1k處，因不明原因翻覆，車體側翻橫跨佔據...

新北淡水山區發現女陳屍溪床 警方著手調查身分

新北市淡水區頂田寮山間小溪今天清晨8時許，有民眾在溪床發現1具女屍，警方初步勘驗，死者未帶證件、年約50歲、衣著完整、沒...

貨車載鞭炮爆炸起火 男子炸傷送醫急救

彰化縣永靖鄉市區永靖街今天上午一輛載運鞭炮的貨車發生火燒車，當時貨車停在路旁，楊姓男子正在整理貨車上的鞭炮時，鞭炮突然爆...

回響／彰化「行人地獄」 公車闖斑馬線害行人罰站 警方鐵腕開罰

聯合新聞網昨天報導，一名行人5日走在彰化車站前的行人穿越道（斑馬線）上，卻先後遭到計程車和公車強行闖越，導致他在路中央...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦