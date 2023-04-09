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回響／彰化「行人地獄」 公車闖斑馬線害行人罰站 警方鐵腕開罰

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回響／彰化「行人地獄」 公車闖斑馬線害行人罰站 警方鐵腕開罰

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

聯合新聞網昨天報導，一名行人5日走在彰化車站前的行人穿越道（斑馬線）上，卻先後遭到計程車公車強行闖越，導致他在路中央「罰站」，且發生在交通部3月31日實施不禮讓行人從最重罰之後，「行人地獄」再現引起熱議。彰化警分局今天表示，經查證屬實，已違反道路交通管理處罰條例規定，分別針對計程車及公車逕行告發，處3600元罰鍰。

網友Jie Wang昨天在「爆料公社二社」臉書社團，PO出他於4月5日清明節連假下午，開車行經彰化火車站前的行車紀錄器畫面。影片錄到一段計程車及公車未禮讓在行人穿越道上的行人，行人被罰站在行人穿越道上，他直呼「台灣真的行人地獄」。

該起計程車和公車強闖行人穿越道的影片，地點就在彰化火車站前的中正路二段、光復路口。一輛計程車和其後的公車明明看到行人穿越道上的行人正在通過，卻未見減速駛來，造成該名行人只好呆站在路中央，等待計程車和公車通過。Jie Wang表示，「連假出遊就遇到，台灣真的行人地獄」。

網友反應熱烈，稱「行人地獄不能改善，不然台灣就沒有特色了」、「你以為台灣的行人地獄只是跟你說說而已嗎？我們台灣人都做給你看的」、「以後過馬路就拿手機錄影，這樣才可能會讓吧」、「要禮讓行人，然後交通號誌又捨不得開，在那邊閃來閃去的，不如把交通號誌拆了吧」、「沒交通警察就沒規則，台灣人的日常」等。

彰化警分局表示，經過查證，此影片內容為行人在行人穿越道上穿越光復路時，期間遇有計程車及客運公車未依規定停讓，已違反道路交通管理處罰條例規定，分別依規定逕行告發，計程車及客運公車各處以3600元罰鍰；至於機車部分，由於當時行經時，行人尚未進入行人穿越道，未違反規定。

由於違規的公車是彰化客運「台灣好行」客車，彰化客運總經理陳錫寬說，針對禮讓行人規定，彰客已加強宣導，若司機未依規定禮讓行人被罰，彰客也會依規定懲處。

彰化分局強調，交通部已修法自3月31日起，汽車不禮讓行人將加重處罰3600元罰鍰，若不暫停讓攜帶白手杖或導盲犬視覺功能障礙者先行通過，小型車提高罰則為4800元、大型車提高為7200元，機車為2400元，彰化分局3月31日起至4月6日為期1周執行「路口不禮讓行人」大執法，取締告發汽機車（含慢車）不停讓行人穿越道的行人違規計335件。

彰化車站前一名行人走斑馬線上，被迫先後「禮讓」計程車和公車，警方已針對未禮讓行人的計程車、公車開出罰單。圖／取自「爆料公社二社」臉書社團
彰化車站前一名行人走斑馬線上，被迫先後「禮讓」計程車和公車，警方已針對未禮讓行人的計程車、公車開出罰單。圖／取自「爆料公社二社」臉書社團
彰化車站前一名行人走斑馬線上，被迫先後「禮讓」計程車和公車，警方已針對未禮讓行人的計程車、公車開出罰單。圖／取自「爆料公社二社」臉書社團
彰化車站前一名行人走斑馬線上，被迫先後「禮讓」計程車和公車，警方已針對未禮讓行人的計程車、公車開出罰單。圖／取自「爆料公社二社」臉書社團

彰化 計程車 公車

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