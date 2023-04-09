高薪、輕鬆、無經驗可？ 「小美們」別再被求職騙了

詐騙猖獗，民眾遇求職詐騙也恐落入被囚禁的陷阱，新北市土城分局用浮誇的劇情掩飾求職詐騙，透過劇中主角「小美」經歷的一切求職驚險經驗，一層一層剝開求職詐騙集團的漂亮糖衣。

警方表示，求職詐騙常以「高薪、輕鬆、無經驗可」吸引民眾應徵，在影片中，小美剛出社會，不諳求職陷阱，輕易相信詐騙文章，但她仍告知好友相關細節求心安，最後在機敏的好友報警下，警方順利破門逮人，化解危機。