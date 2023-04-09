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高薪、輕鬆、無經驗可？ 「小美們」別再被求職騙了

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

詐騙猖獗，民眾遇求職詐騙也恐落入被囚禁的陷阱，新北市土城分局用浮誇的劇情掩飾求職詐騙，透過劇中主角「小美」經歷的一切求職驚險經驗，一層一層剝開求職詐騙集團的漂亮糖衣。

警方表示，求職詐騙常以「高薪、輕鬆、無經驗可」吸引民眾應徵，在影片中，小美剛出社會，不諳求職陷阱，輕易相信詐騙文章，但她仍告知好友相關細節求心安，最後在機敏的好友報警下，警方順利破門逮人，化解危機。

土城分局提醒，求職時若遇應徵的工作明顯勞動報酬相差很大，且面試地點選擇在旅館、套房等不公開的場所，就要特別小心這是求職詐騙陷阱！求職前謹記三備七不，檢視應徵資訊真偽、蒐集應徵公司資料、告知親友面試時間地點，不飲用面試地點提供的任何飲食、面試時證件不離身、不在工作前就先繳錢、購買東西、不辦卡、不亂簽約、不非法工作，多一分注意就少一分危險。

高薪、輕鬆、無經驗可？小美「們」別再被求職詐騙騙了。記者李易昌／翻攝
高薪、輕鬆、無經驗可？小美「們」別再被求職詐騙騙了。記者李易昌／翻攝
高薪、輕鬆、無經驗可？小美「們」別再被求職詐騙騙了。記者李易昌／翻攝
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高薪、輕鬆、無經驗可？小美「們」別再被求職詐騙騙了。記者李易昌／翻攝
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高薪、輕鬆、無經驗可？小美「們」別再被求職詐騙騙了。記者李易昌／翻攝
高薪、輕鬆、無經驗可？小美「們」別再被求職詐騙騙了。記者李易昌／翻攝

求職 詐騙集團 面試

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