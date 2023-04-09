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合法掩護非法 新店警破棋牌社賭博場

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

近來常傳「棋牌社」以合法掩護非法，公然聚眾賭博，新北市新店警分局督察組協轄區碧潭所共組專案小組，前天（7日）晚間持搜索票緝查，帶回林姓女負責人（27歲）及16名賭客，詢後依法送辦。

警方表示，在執行臨檢盤查、風紀探訪及搜集賭博事證後，向台北地方法院聲請搜索票獲准，專案小組在現場除帶回負責人及賭客外，也查獲賭資23萬6500元、抽頭金11萬5300元、9台麻將桌及18副麻將牌、3支監視器、主機1台。

林姓女負責人被依違反聚眾賭博罪、16名賭客被依賭博罪移送偵辦，新店分局表示針對清源專案2.0工作計畫所示，持續布建並加強轄內易為賭博場所注控，警方將不定時查察，倘發現不法將立即依法查緝到案，以展現警方維護治安之決心。

合法掩護非法！新店警破棋牌社賭博場。記者李易昌／翻攝
合法掩護非法！新店警破棋牌社賭博場。記者李易昌／翻攝
賭客。合法掩護非法！新店警破棋牌社賭博場。記者李易昌／翻攝
賭客。合法掩護非法！新店警破棋牌社賭博場。記者李易昌／翻攝
合法掩護非法！新店警破棋牌社賭博場。記者李易昌／翻攝
合法掩護非法！新店警破棋牌社賭博場。記者李易昌／翻攝

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