合法掩護非法 新店警破棋牌社賭博場

近來常傳「棋牌社」以合法掩護非法，公然聚眾賭博，新北市新店警分局督察組協轄區碧潭所共組專案小組，前天（7日）晚間持搜索票緝查，帶回林姓女負責人（27歲）及16名賭客，詢後依法送辦。

警方表示，在執行臨檢盤查、風紀探訪及搜集賭博事證後，向台北地方法院聲請搜索票獲准，專案小組在現場除帶回負責人及賭客外，也查獲賭資23萬6500元、抽頭金11萬5300元、9台麻將桌及18副麻將牌、3支監視器、主機1台。