30歲女警扮60歲婦人 當場逮獲取款女車手

為逮捕詐欺集團的車手，台南市警五分局30歲女警葉蕙慈，昨天中午扮老裝化身成60歲的婦人，假扮成被害人取信車手，在台南火車站面六100萬元後，和其他警員當場查獲60歲許姓女車手。

楊姓男市民於3月27日到台南市警五分局公園派出所報案，指稱他母親在臉書認識一名自稱在敘利亞擔任醫生的台籍男子，兩人熟識後進而加入Line好友，假稱醫師的男子以敘利亞戰亂，想要回台灣開設醫院為由，慫恿婦人投資，警方受理後立即組成專案小組追查。

警方經過11天的調查並與報案民眾保持密切聯繫，發現詐騙集團近日又透過Line通訊軟體持續遊說被害人面交款項，為了查緝涉案車手，警五分局專案小組成員昨天隨著詐欺集團成員要求的交款地點不斷地變化裝扮，除了扮成加油站的工讀生外，最後詐欺集團選在台南火車站面交，企圖利用人群掩護。

專案小組成員立刻化身成站務人員現場部署，更為了取信車手，挑選30歲的女警葉蕙慈，裝扮成60歲的中年婦人，當年輕女警披上紅色風衣、寬鬆黑裙及古典涼鞋，再戴上漁夫帽及口罩，儼然成中年婦人，出現在辦公室時派出所同仁一時還認不出來，知道是同仁所扮後都不免噗嗤一笑，讚嘆她的變裝功力。