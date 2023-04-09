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命大！大貨車失控翻覆男駕駛輕傷 疏伐木散落清5小時
高雄市57歲鄭姓男子駕駛大貨車，載運疏伐撫育工作用的木頭，昨天行經六龜區台27線1k處，因不明原因翻覆，車體側翻橫跨佔據雙向車道，經路人報案，荖濃派出所所長江保成趕抵現場疏導往來車輛，道路封閉約5個小時，進行路面清理，始恢復雙向通行，所幸，鄭男自行就醫已無大礙。
承攬林務局外包疏伐撫育工作的鄭男，4月8日上午11時許，他駕駛滿載疏伐木行經台27線1k處，不明原因導致車輛翻覆，所幸，事故當下周邊並無往來車輛，事故未波及其他無辜民眾。
警方到場時，依法對鄭男實施酒測，鄭酒測值為0，救護員初步僅查他僅輕微擦傷並無大礙，鄭男自行就醫後返家休養；由於，肇事地點散落滿地的木頭，警方協助通知拖吊車到場進行車輛移置、木頭拖吊及路面清洗等工作，直到下午4時30分甫恢復雙向通行。
六龜分局長何正光表示，該肇事路段位於通往南橫及六龜市區的主要道路上，警方當下即在高133線與台27線路口以及台20線與27線路口設立攔停點，疏導往來車輛改走高133線，未造成車輛迴堵情形，呼籲用路人，行駛山區道路應減速慢行，集中精神、提高警覺，如感到身體不適，務必尋找不妨礙車輛通行之處所，停靠休息或找他人代駕，並遵守交通規則減速慢行，以確保行車安全。
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