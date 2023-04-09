命大！大貨車失控翻覆男駕駛輕傷 疏伐木散落清5小時

高雄市57歲鄭姓男子駕駛大貨車，載運疏伐撫育工作用的木頭，昨天行經六龜區台27線1k處，因不明原因翻覆，車體側翻橫跨佔據雙向車道，經路人報案，荖濃派出所所長江保成趕抵現場疏導往來車輛，道路封閉約5個小時，進行路面清理，始恢復雙向通行，所幸，鄭男自行就醫已無大礙。

承攬林務局外包疏伐撫育工作的鄭男，4月8日上午11時許，他駕駛滿載疏伐木行經台27線1k處，不明原因導致車輛翻覆，所幸，事故當下周邊並無往來車輛，事故未波及其他無辜民眾。

警方到場時，依法對鄭男實施酒測，鄭酒測值為0，救護員初步僅查他僅輕微擦傷並無大礙，鄭男自行就醫後返家休養；由於，肇事地點散落滿地的木頭，警方協助通知拖吊車到場進行車輛移置、木頭拖吊及路面清洗等工作，直到下午4時30分甫恢復雙向通行。