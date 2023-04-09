詐欺車手西裝筆挺越來越專業 約在五股面交被捕遭收押

新北市五股區1名婦人輕信股票投資詐術，被騙350萬元才驚醒報案，詐騙集團食髓知味，6日又約她面交60萬元現金，警方埋伏逮捕23歲取款車手，發現他西裝筆挺人模人樣，甚至配戴券商工作證；檢察官訊後聲押獲准。

67歲婦人聲稱去年12月28日在臉書看見股票投資教學廣告，連繫後遵循指示互加LINE好友，跟著學習炒股，上個月7日、20日分別匯款50萬、200萬元到指定帳戶，29日又再面交100萬元，一共交出350萬元才驚覺受騙，30日向警方報案。

6日下午詐騙集團再度要求婦人交付60萬元現金，警方隨即安排婦人用少許真鈔包覆報紙裝入餐袋，邀約對方當天晚上到五股區民義路某社區的交誼廳面交，員警埋伏蒐證之後，當場逮捕23歲鄭姓取款車手。