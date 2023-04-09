1000萬差點飛了！女與警方合作逮3詐團成員 保住血汗錢

新北市一名吳姓女子日前向板橋警分局沙崙派出所報案遇到詐欺，詐騙集團持續吳女通話，並意圖詐取新台幣1000萬元，警方協請吳女合作，並趁雙方約定面交時，上前將2名男車手、1名男車控等3人帶返所偵辦，詢後依詐欺、洗錢防制法送辦，並擴大追查。

警方表示，吳女日前疑遭投資詐騙而報案，沙崙所警員告知為詐騙，副所長戴明剛成立專案小組，並趁吳女與詐團面交時，將詐團成員逮捕。

前天（7日）上午10時許，女警著便衣陪同吳女前往面交，王姓（34歲）及高姓（23歲）出現並清點現金時，警方立刻表明身份逮捕兩人，另名鄭姓車控手（31歲）也被逮補，3人皆被帶回詢問，詢後依法送辦。