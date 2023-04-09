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1000萬差點飛了！女與警方合作逮3詐團成員 保住血汗錢

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市一名吳姓女子日前向板橋警分局沙崙派出所報案遇到詐欺詐騙集團持續吳女通話，並意圖詐取新台幣1000萬元，警方協請吳女合作，並趁雙方約定面交時，上前將2名男車手、1名男車控等3人帶返所偵辦，詢後依詐欺、洗錢防制法送辦，並擴大追查。

警方表示，吳女日前疑遭投資詐騙而報案，沙崙所警員告知為詐騙，副所長戴明剛成立專案小組，並趁吳女與詐團面交時，將詐團成員逮捕。

前天（7日）上午10時許，女警著便衣陪同吳女前往面交，王姓（34歲）及高姓（23歲）出現並清點現金時，警方立刻表明身份逮捕兩人，另名鄭姓車控手（31歲）也被逮補，3人皆被帶回詢問，詢後依法送辦。

板橋警分局長黃南山呼籲，近來假投資詐欺案件比率升高趨勢，投資理財務必要找具規模可信賴的劵商或經理人，千萬不要誤信來源不明的簡訊或是LINE訊息，以免遭詐欺集團趁隙騙取金錢。也藉此呼籲社會大眾，法網恢恢，疏而不漏，凡走過必留下痕跡，切勿心存僥倖以身試法。

1000萬差點飛了！女與警方合作逮3詐團成員，保住血汗錢。記者李易昌／翻攝
1000萬差點飛了！女與警方合作逮3詐團成員，保住血汗錢。記者李易昌／翻攝
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詐欺 詐騙集團

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