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獨／檢警搜索大帝國舞廳畫面上抖音 酒店經紀找嘸小姐

聯合報／ 記者張議晨石秀華林保光／高雄即時報導

高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名軍警憲人員，帶緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，查獲百包毒咖啡包，帶走舞小姐和幹部約30餘人，連清潔婦手機也被查扣，酒店經紀天亮接小姐找嘸人；檢警罕見大搜索的畫面卻上了抖音，只見身穿刑警背心的2、30名員警站在舞廳外，舞小姐「魚貫」上車被帶走。

根據了解，高雄檢警軍憲人員，今天凌晨1點多大舉揮兵搜索位於苓雅區大帝國舞廳，並出動保三緝毒犬支援，搜索行動直到上午7、8時才結束；百名辦案人員湧進舞廳內，熱鬧非凡，現場客人、幹部和舞小姐被控制行動後，檢察官還命令包括清潔婦在內的所有人交出手機，結果在現場查扣約百包毒咖啡包。

由於舞廳內被查獲有毒品交易的非法行為，親自坐鎮指揮的檢察官隨即指示辦案人員將30餘名酒店幹部、男客及舞小姐分批帶到岡山、苓雅警分局及市刑大調查。

據了解，高雄市已將近20年未出現封鎖大型公共場所執行搜索的行動，此次罕見的舞廳搜索查緝行動，參加搜索任務的警軍憲人員，在勤教前，檢察官一度怕遭洩密，還特地發小信封，直到檢察官說可以開才開，等時間一到，才公布搜索地點是大帝國舞廳，一行人才大舉衝現場。

搜索行動保密，但天亮後，搜索行動結束，軍警憲人員大批人員站在店外，舞小姐「魚貫」上車，非常醒目，被路過民眾拍下畫面，上傳抖音，影片中，只見穿著「刑警」背心的警察站在店外，不少舞小姐被帶上車。

檢警搜索結束後，一名不知情的男經紀到舞廳準備載小姐，卻連小姐手機也打不通，因沒消息覺得怪異，到舞廳接人又撲空只好悻然離去。

舞廳的清潔婦聚在門口討論不知明天是否要上班，向記者表示，不知發生何事，連他們的手機也被檢警扣走，清潔婦並透露，小姐似乎有被帶去廁所驗尿。

高雄市警方低調表示，只是配合檢察官搜索行動，目前不便對外說明。

高雄檢警今天凌晨搜索舞廳苓雅區的大帝國舞廳，據傳帶走小姐和幹部20餘人，並查獲毒品；搜索行動結束後，舞廳拉下鐵門。記者張議晨／攝影
高雄檢警今天凌晨搜索舞廳苓雅區的大帝國舞廳，據傳帶走小姐和幹部20餘人，並查獲毒品；搜索行動結束後，舞廳拉下鐵門。記者張議晨／攝影
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名軍警憲人員，帶緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，搜索畫面被民眾拍下，上了抖音。圖／取自抖音
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名軍警憲人員，帶緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，搜索畫面被民眾拍下，上了抖音。圖／取自抖音
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名軍警憲人員，帶緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，搜索畫面被民眾拍下，上了抖音，只見身穿刑警背心的2、30名員警站在舞廳外。圖／取自抖音
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名軍警憲人員，帶緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，搜索畫面被民眾拍下，上了抖音，只見身穿刑警背心的2、30名員警站在舞廳外。圖／取自抖音
高雄檢警今天凌晨搜索舞廳苓雅區的大帝國舞廳，據傳帶走小姐和幹部30餘人，並查獲毒品；搜索行動結束後，舞廳拉下鐵門。記者石秀華／攝影
高雄檢警今天凌晨搜索舞廳苓雅區的大帝國舞廳，據傳帶走小姐和幹部30餘人，並查獲毒品；搜索行動結束後，舞廳拉下鐵門。記者石秀華／攝影
高雄檢警今天凌晨搜索舞廳苓雅區的大帝國舞廳，據傳帶走小姐和幹部20餘人，並查獲毒品；搜索行動結束後，大帝國舞廳拉下鐵門。記者張議晨／攝影
高雄檢警今天凌晨搜索舞廳苓雅區的大帝國舞廳，據傳帶走小姐和幹部20餘人，並查獲毒品；搜索行動結束後，大帝國舞廳拉下鐵門。記者張議晨／攝影

檢察官 幹部 酒店

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