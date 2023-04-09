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停靠國1彰化路段輔助車道 男遭大貨車追撞當場死亡

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

國道1號北上202.3公里彰化路段，今天清晨發生一輛停在輔助車道休旅車，遭後方的營業大貨車追撞，強力撞擊力，造成休旅車吳姓駕駛人頭部受創，當場死亡，肇事原因由國道公路警察第三大隊調查中。

警方調查，52歲吳姓男子今天駕駛休旅車，清晨5時許行經國道1號北上202.3公里彰化路段時，停靠輔助車道，遭由30歲林姓男子駕駛的營業大貨車車頭衝撞，吳男頭部受創，消防局救護車抵達時，已當場死亡未送醫。

依規定，國道輔助車道不能停車，吳男是車輛故障或其他原因停靠輔助車道，以及肇事原因，警方將進一步釐清中。

警方呼籲用路人，在國道高速公路夜間無路燈照明的路段，因視線不良及車速快，有遭其他車輛撞擊的風險，倘如車輛故障於車道中無法移置時，應於車輛後方100公尺以上擺設故障標誌等安全措施，並視現場照明情形增加爆閃燈或其他警示燈光，同時使用1968APP開啟定位功能，向高公局或國道警察請求協助，人員待援時請站立至護欄外或是車輛前方適當距離，以避免二次事故發生。

吳姓男子駕駛休旅車違停國1彰化路段輔助車道，遭後來大撞車追撞，吳當場死亡。圖／警方提供
吳姓男子駕駛休旅車違停國1彰化路段輔助車道，遭後來大撞車追撞，吳當場死亡。圖／警方提供
吳姓男子駕駛休旅車違停國1彰化路段輔助車道，遭大車追撞當場死亡。圖／警方提供
吳姓男子駕駛休旅車違停國1彰化路段輔助車道，遭大車追撞當場死亡。圖／警方提供

國道 車道 休旅車

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