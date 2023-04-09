停靠國1彰化路段輔助車道 男遭大貨車追撞當場死亡

國道1號北上202.3公里彰化路段，今天清晨發生一輛停在輔助車道的休旅車，遭後方的營業大貨車追撞，強力撞擊力，造成休旅車吳姓駕駛人頭部受創，當場死亡，肇事原因由國道公路警察第三大隊調查中。

警方調查，52歲吳姓男子今天駕駛休旅車，清晨5時許行經國道1號北上202.3公里彰化路段時，停靠輔助車道，遭由30歲林姓男子駕駛的營業大貨車車頭衝撞，吳男頭部受創，消防局救護車抵達時，已當場死亡未送醫。

依規定，國道輔助車道不能停車，吳男是車輛故障或其他原因停靠輔助車道，以及肇事原因，警方將進一步釐清中。