聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北淡水山區發現女陳屍溪床 警方著手調查身分
新北市淡水區頂田寮山間小溪今天清晨8時許，有民眾在溪床發現1具女屍，警方初步勘驗，死者未帶證件、年約50歲、衣著完整、沒有明顯外傷，里長指認並非附近居民，身分尚待調查。
興仁溪很小且水淺僅約50公分深度，兩旁土地都是私有農田，今天早上地主整地時，發現女子側躺在溪床上不動，雖然身體泡水，但整張臉都在水面之上。消防隊趕抵將人抬上岸，確認已經死亡。
警方鑑識小組初步採證，女子年約50歲、身體微胖、身高150至160公分，衣著完整未見明顯外傷，岸邊沒有找到任何可能是女子遺留的物品。當地興仁里居民不多，農地周邊住戶彼此認識，警方請里長指認，初步認為不是本地人。
警方先把遺體移置板橋殯儀館暫存，將採取指紋並依特徵比對協尋及失蹤人口，調查身分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言