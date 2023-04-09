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新北淡水山區發現女陳屍溪床 警方著手調查身分

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區頂田寮山間小溪今天清晨8時許，有民眾在溪床發現1具女屍，警方初步勘驗，死者未帶證件、年約50歲、衣著完整、沒有明顯外傷，里長指認並非附近居民，身分尚待調查。

興仁溪很小且水淺僅約50公分深度，兩旁土地都是私有農田，今天早上地主整地時，發現女子側躺在溪床上不動，雖然身體泡水，但整張臉都在水面之上。消防隊趕抵將人抬上岸，確認已經死亡。

警方鑑識小組初步採證，女子年約50歲、身體微胖、身高150至160公分，衣著完整未見明顯外傷，岸邊沒有找到任何可能是女子遺留的物品。當地興仁里居民不多，農地周邊住戶彼此認識，警方請里長指認，初步認為不是本地人。

警方先把遺體移置板橋殯儀館暫存，將採取指紋並依特徵比對協尋及失蹤人口，調查身分。

淡水區頂田寮山間小溪今天清晨8時許，有民眾在溪床發現1具女屍，通報消防隊抬上岸。記者林昭彰／翻攝
淡水區頂田寮山間小溪今天清晨8時許，有民眾在溪床發現1具女屍，通報消防隊抬上岸。記者林昭彰／翻攝

淡水 殯儀館

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