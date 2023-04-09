影／台中男夜店被擠到不爽出拳 打到無辜消費者警法辦
台中市第四警分局大墩所在今天凌晨在夜店X-Cube前守望時，發現江姓男子頭部受傷，由夜店安管攙扶上救護車，警方調閱監視器調查，發現案發時夜店人潮擁擠，賴姓男子因不滿遭推擠，出拳毆打推擠者，但沒有打到，反而打到江南導致受傷，警方將賴依法送辦。
第四警分局大墩所今天凌晨在南屯區大觀路的夜店X-Cube守望，凌晨4時許，警員發現夜店安管攙扶江姓男子（28歲）走出店外，頭部手商，警方見狀第一時間通知救護人員協助傷者就醫，迅速集結周邊守望警力控制現場。
經查江男一人前往夜店消費，店內人潮眾多欲離去時，推擠中不明原因造成頭部受傷，江男在警方協助下至林新醫院就醫暫無大礙。
經警方調閱監視器釐清，發現店內賴姓男子（32歲）不滿當時店內推擠，出拳攻擊推擠者，因而波及在旁的江男，導致江男跌坐碰撞受傷。
警方針對賴男施暴行為，認定構成社會秩序維護法「加暴行於人」，依法送辦。第四警分局長李建興說表示，台中治安絕對不容挑釁、破壞，遇有暴力衝突，一定嚴查嚴辦，確保民眾生命財產安全。
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