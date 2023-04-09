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影／妙齡女刻在店員手心數字 成警阻詐密碼保血汗錢

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣妙齡的林姓女子近日北上台中找網友，抵達南區時，卻接到假冒道上兄弟的歹徒致電，以恐嚇、威脅語氣，要求林女匯款2萬元才能見到人，林女擔心害怕，但仍在超商內以在店員手心寫「110」的方式求助，順利保住血汗錢。

第三警分局健康所警員趙峻男在4日接獲超商店員通報，林姓女子（28歲）疑遭歹徒詐騙，要匯款2萬元。

警方到場詢問才知，林女家住彰化，近月來在交友軟體認識一名綽號「婷婷」的網友，雙方約好當天在台中南區工學北路超商聚會，未料婷婷沒有現身，反而接到一名自稱「黑幫老大」的歹徒致電，威脅恐嚇林女需要匯款2萬元，才能見到人。

林女向對方佯稱身上沒有帶金融卡，對方再要求林女要以現金購買店數，林女因擔心對方真的是黑道，不敢隨意掛電話，因此站在超商事務機前一段時間，超商店員上前關心，林女趕緊在店員手心寫上「110」，讓店員協助報警，警方到場後順利阻詐。

林女說，因家住得比較偏遠，交友機會較為少，所以才會上網結交網友，未來仍會持續使用交友軟體，但有此次經驗，日後交友會更加謹慎。

第三警分局呼籲，網路交友陷阱多，詐騙集團化身帥哥、美女，先聊天交友再用各種藉口行騙，民眾千萬要提高警覺，避免輕信陌生人所言匯款或交付遊戲點數，疑似接獲詐騙資訊或是電話時，可撥打反詐騙諮詢專線165查詢，切勿照著對方指示購買點數或操作匯款，以免造成損失。

彰化縣林姓女子到台中會網友卻遇到詐騙集團，林女即時向超商店員求助，保住血汗錢。圖／第三警分局提供
彰化縣林姓女子到台中會網友卻遇到詐騙集團，林女即時向超商店員求助，保住血汗錢。圖／第三警分局提供
彰化縣林姓女子到台中會網友卻遇到詐騙集團，林女即時向超商店員求助，保住血汗錢。圖／第三警分局提供
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