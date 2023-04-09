全面禁電子煙！高市44家電子煙實體店面停業關門或轉型

高雄市政府衛生局表示，菸害防制法3月22日全面禁止電子煙，已全數稽查高雄市44家電子煙販售實體店面，均無違反菸害防制法規定，其中10家已完全停業移除招牌，15家關門無營業，其餘有營業者已轉型改賣其他商品，店面市招改換或修改，電子煙陳列架展示櫃也拆除。

店家反映，罰金太高不敢違規，只能該怎麼做就怎麼做了。

衛生局表示，除了實體店面密集稽查，也加強監測網路販賣通路及社群媒體廣告。目前已查獲1件網路張貼廣告電子煙案件，將約談行為人陳述意見後依法開罰。這次修法針對電子煙零容忍，修法前已對業者進行多次輔導，施行日起嚴厲查緝。

衛生局指出，實體店面或網路氾濫的電子煙、加熱菸與其必要的載具零件，之前因為缺乏管制法源，難以取締處辦，菸害防制法修正法施行後已對該類產品密集稽查及監測。重點對象包含實體店面、夜市攤販、網路平台及網路社團等，針對其販售、展示、廣告宣傳方式加強查核。