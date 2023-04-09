派出所廚娘將縮額？ 竹市府：立刻盤點再補三名廚娘

基層員警工作勤務繁重、時數長，生活起居幾乎都在派出所，新竹市府2016年以安定就業計畫聘請「警局廚娘」，負擔市警局及轄內15個派出所三餐；近期有基層警反映，各分局都接獲警局通知，因預算考量將縮減廚娘配額，轄內三個分局包括派出所將各縮減一至兩名廚娘，有些派出所周遭冷清，若沒配給廚娘，每天用餐將帶來煩惱與困擾，希望相關單位能重視。

新竹市警察局表示，因人力物價提高且預算限制，才會規畫縮減廚娘配額，先前已就員額部分召開分配會議，會中依各分局搭伙人數、辦伙意願及鄰近單位搭伙契合度，共同討論決議分配名額，讓員警均能享受膳食。

市府發言人施淑婷指出，市長高虹安重視基層員警心聲，聽聞員警反映，也體恤其辛勞，立刻指示警察局及勞工處進一步研商，盡量別讓員警既有權益縮減。

施淑婷說，經勞工處研議，精算調整預算後，現階段可再增加3名廚娘因應配合，會請警局統計急需廚娘的派出所，優先允以使用，未來員警若對廚娘有迫切需求，可於明年度預算調整。另外，目前也正研議由高虹安走訪轄內較偏遠的派出所，了解員警用餐狀況，視情況給予機動協助。

基層員警說，市府2016年以安定就業計畫聘請「警局廚娘」，利用派出所內廚房準備三餐，每名員警每月僅需繳交1500元，作為廚娘買菜費用，讓勤務繁重時數長的派出所員警解決吃的煩惱，也連帶減少員警穿制服買東西吃遭民眾檢討、興師問罪的事件發生。

另名派出所巡佐指出，員警勤務繁重，以往沒有廚娘時，肚子餓只能利用查察時的空檔走進勤區裡的超商，因為得快速、方便解決，因此不能買吃起來很麻煩的食物，比如像便當，只能隨手抓個飯糰與牛奶充飢，有時這就是正常上班的早餐加午餐，長年下來腸胃都搞壞，警察吃飯，難如登天。