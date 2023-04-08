影／南投1天3起山域事故 搜救4天終將傷者都救出
南投縣近來山域事故頻傳，4月5日南三段接連發生三起事故，因為地點位在南投花蓮交界山區，遙遠險阻，南投縣救難人員當天入山搜救，直到今天終於將最後兩名傷者以直升機吊掛方式救出送醫。
南三段第一件發生在5日上午10時，52歲陳姓男山友在南三段天南可蘭山發生高山症，意識模糊、頭痛嘔吐，在原地待援。
當天下午近2時，34歲李姓男山友在南三段本鄉山，因雷擊樹木，遭噴飛碎木砸到髖骨受傷受傷，在原地待援。
最後一件是當天晚間接近9時，35歲李姓女山友在南三段亞力士營地摔倒，疑似腿部骨折，在原地待援。
第一案因當天上午天氣良好，南投縣消防局申請空勤直升機支援，並在中午順利完成救援作業。其他兩件都因氣候不佳，直升機無法起飛，改由救難人員入山搜救。
今天上午山區氣候轉好，消防局立刻申請直升機搜救，上午7時半空勤直升機順利將李姓男山友吊掛救出，降落至清泉崗機場並由救護車送至沙鹿光田醫院。
李姓女山友所在亞力士營地位在密林中，無法執行吊掛作業，救難人員今天一早5時，從無雙部落步行4個多小時到亞力士營地，協助女山友初步冰敷與包紮，再以人力背負的方式走了近2小時，找到到可供吊掛地點，才由直升機順利將女山友後送到台中就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言